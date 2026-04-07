Orbán szembesült azzal, hogy már nem uralja az emberek figyelmét

Lentulai Krisztián nem ezt érdemelte.
A fideszes médiavilág kiemelkedő szorgalmú robotosa mindent beleadott a húsvét vasárnapra időzített Orbán-interjú kedvéért. Nyilvánvalóan kiemelten fontos megjelenés ez, egy héttel a választás előtt. Erre mi történik? Az előre felvett interjú élesítésével nagyjából egyidőben robbant a bomba, mármint az, ami nem robbant a szerb határ mellett.
A kormányzati médiabirodalom érdeklődése azonnal ráfordult a szerbiai mezőn talált rejtélyes hátizsákok tartalmára, és akkora betűkkel kellett terrorveszélyre figyelmeztetni a lakosságot, hogy az Orbán-interjú szinte el is süllyedt a húsvéti fekete hattyú keltette hullámokban.
Pedig ennek az Orbán-szereplésnek volt egy különösen érdekes része, már azon kívül is, amikor a miniszterelnök tréfásan megjegyezte, hogy sokkal jobb szónok, mint Nicolae Ceaușescu. Orbán ugyanis, ha önkéntelenül is, de sokat elárult arról, miért van ilyen nehéz helyzetben a Fidesz a választás előtt.
Lentulai az interjú elején (2:47-től) azt mondja: egy korábbi beszélgetésük után sokan megjegyezték neki, miért nem beszél így többször a miniszterelnök, mennyivel érdekesebb azt hallgatni, amikor történeteket mesél, mint amikor a Kossuth rádióban beszél.
Orbán erre a következőket mondta (a válasz rövidítve):
„Engem nem azért fizetnek, hogy sztorizgassak, hanem hogy megcsináljam a Kossuth rádiót, ahol mindig elmondom, hogy mi van a politikában. Lehet, hogy az emberek szeretnek leselkedni, de a meló nem ez. Az ő életük szempontjából sem az én történeteim fontosak, hanem amit reggel mondok a Kossuth rádióban.
(...) Amiről nekem beszélnem kell, az véresen komoly. (...) Lehet, hogy ő jobban kíváncsi egy történetre, de higgye el nekem, hogy ez fontosabb, inkább erre figyeljen.”
Az idézet két szempontból is tanulságos. Azért is, amit a miniszterelnök a történetekről mond, és azért is, amit a figyelemről.
Kezdjük a végével. „Higgye el nekem, hogy ez fontosabb, inkább erre figyeljen” - kérleli hallgatóságát a miniszterelnök. Ebben benne van a 2020-as évek egyik kulcsszava, a figyelem.
