Orbán szerint semelyik jelölt nem mondhatja azt, hogy a választás le van futva

„Azt mondani, hogy egy választás le van futva, az egy megbocsáthatatlan tiszteletlenség az emberekkel szemben. Hogy jön ahhoz bármelyik jelölt, hogy azt mondja, hogy ez már le van futva?” – így magyarázta az Ultrahang műsorában Orbán Viktor azt kézmozdulatát, amit a JD Vance amerikai alelnökkel közös sajtótájékoztatón tett.

Vance újságírói kérdésre azt mondta, „természetesen együtt fognak működni azzal, aki megnyeri a magyar választást, mert szeretik a magyar embereket és ez egy fontos kapcsolat”. Azonban hozzátette, hogy „Orbán Viktor meg fogja nyerni a következő magyar választást”. Erre Orbán Viktor tett egy olyan kézmozdulatot, ami nagyjából azt jelenti, „nem biztos”.

„Én mondom, hogy győzni fogunk természetesen, vagy győzni akarunk, meg sok mindent mondok, ami a győzelemről szól, de mindig úgy emberek döntéseként jöhet csak létre. Azt nem lehet elrendelni, vagy magabiztosan bemondani, az engem mindig taszított, az nem is csak nagyképűség, hanem az több annál, valahogy gőg”

– mondta, hozzátéve, hogy a mozdulat azt jelenti, hogy ez egy nyílt csata. Azt állította, most könnyebb a helyzet, mint egy hónappal, vagy inkább vagy három hónappal korábban volt, március 15-e óta pedig „egy föltartóztathatatlan menetelésben vagyunk”.

Szabó Bence, Pálinkás Szilveszter, és a rendszerről kitálalók az ellenkezőjét mutatják ennek, de Orbán egyenesen azt állította, „nekik dolgoznak” ezek az ügyek. „Az államigazgatás különböző szervezeteinek – a rendőrségnek, a titkosszolgálatoknak, a katonaságnak – megvan a maga belső rendje, lojalitása és viselkedési kódexe. Aki ezt megsérti, az szembefordul magával az egyenruhás állománnyal. Szerintem ez termeli a Fidesz szavazókat. Így nem lehet viselkedni – nem a kormánnyal, hanem a bajtársaiddal szemben” – mondta.