Oroszország elhalasztja három holdküldetését

Oroszország elhalasztotta három holdküldetésének indítását, jelentette kedden az Interfax hírügynökség.

A Luna–28, Luna–29 és Luna–30 orosz űreszközök indítását 2032 és 2036 közé halasztották, idézte az Interfax az Orosz Tudományos Akadémia alelnökét, Szergej Csernyisevet.

A halasztást épp akkor jelentették be, amikor Oroszország űrriválisa, az Egyesült Államok űrhajósai megkerülték a Holdat. A Holdra való visszatérésről ebben a cikkében írt a Qubit.

Az oroszok azt nem közölték, hogy eredetileg mikorra tervezték az indításokat, és mi a halasztás pontos oka. Tavaly más orosz hold- és űrküldetéseket is eltoltak, egy személyzet nélküli Luna–25 űreszköz pedig 2023-ban a Hold felszínébe csapódott.

Oroszország a holdkutatást létfontosságúnak tekinti nemzeti érdekei szempontjából – mondta a sikertelen 2023-as küldetés után a Roszkoszmosz vezetője, hozzátéve, hogy verseny folyik a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásáért.

A Szovjetunió az 1960-as években fellőtte a világ első műholdját, és az első embert is űrbe juttatta, ám az egykor nagy hatalmú orosz űrprogram a posztszovjet időszakban hanyatlásnak indult, lemaradva az Egyesült Államok, majd egyre inkább Kína mögött is. (Reuters)