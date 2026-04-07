Szinte soha nem szivárognak ki így vezetők beszélgetései, mint most az Orbán–Putyin-telefon

A Bloomberg kedden reggel nyilvánosságra hozta Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tavaly október 17-i telefonbeszélgetésének teljes átiratát. Nem is annyira a kiszivárgott beszélgetés tartalma lehet megdöbbentő, mint inkább maga a tény, hogy egy az egyben olvasható két vezető beszélgetésének a leirata, amit nem a nyilvánosságnak szántak. Ez nem azt jelenti, hogy nincs hírértéke Orbán kisegeres hasonlatának, vagy annak a szokatlanul bensőséges, szinte alárendelő hangnemnek, melyben a magyar miniszterelnök felajánlja a segítségét „bármiben” a háborús bűnökkel vádolt orosz elnöknek, de ezek alighanem már keveseket értek váratlanul. Az viszont már inkább vet fel kérdéseket, milyen rendkívüli nemzetközi titkosszolgálati aktivitás övezi a magyar választásokat.

Putyin és Orbán 2015 februárjában, Budapesten.
Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

Alig egy héttel ezelőtt került napvilágra Szijjártó Péter és Szergej Lavrov beszélgetésének teljes leirata, majd maga a beszélgetés hangfelvételének egy részlete is, ez a The Insider és nemzetközi partnerei (Frontstory, VSquare, Delfi Estonia és a Ján Kuciak Oknyomozó Központ) közös oknyomozása keretében jelent meg. Már előtte is cikkezett a Washington Post arról, hogy Szijjártó gyakorlatilag élőben közvetít Lavrovnak az EU-ülésekről, majd az is kiderült, hogy emiatt már egy ideje az érzékeny tárgyalásokról ki is zárják a magyarokat. Ebben a cikkünkben még további példákat is ismertettünk, melyekből elég valószínűnek tűnik, hogy a számtalan ellenséget szerző Orbán leváltásában már nem csak a magyarok érdekeltek.

De ezek a legtöbbször újságcikkek voltak, melyeknél maximum háttérinformációk szivárogtak ki, a teljes Szijjártó-Lavrov vagy Orbán-Putyin beszélgetések nyilvánosságra hozatala viszont új szint, amihez hasonló nemzetközi példából is kevés van. A lehallgatás a nemzetközi politikában rutin, a teljes beszélgetések publikálása viszont kivételes és általában politikai célt szolgál.

„Mindig a rendelkezésedre állok” – már hangfelvételen is hallható, Szijjártó hogyan ígért segítséget Lavrovnak

Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.

Benics Márk
POLITIKA

Politico: Az EU kizárja a magyarokat az érzékeny tárgyalásokról, hogy ne szivárogtathassanak az oroszoknak

Bóka miniszter szerint minden ilyen hír álhír, és „kétségbeesett reakció” arra, hogy Orbán és a Fidesz új lendületet vett a kampányban.

Gazda Albert
külföld

Egy hangfelvétel szerint Witkoff tanácsokkal látta el a Kremlt, hogyan adják elő Trumpnak az ukrajnai béketervet

Ez alapján Steve Witkoffot többen azzal vádolják, hogy nyilvánvalóan az orosz érdekeket képviseli a tárgyalásokon, és a tavaszi Signalgate után újabb botrány rázhatja meg a Trump-kormányzatot. Nem tudni, hogy ki adta a hangfelvételt az azt nyilvánosságra hozó Bloombergnek.

Inkei Bence
külföld

Úgy tűnik, Szijjártó Péter szerint már a Washington Post is ukrán propagandasajtó

A külügyminiszter szerint az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Szijjártó azután beszélt erről, hogy a Washington Post a miniszterelnök elleni, orosz javaslatra megrendezett merényletről írt.

Takács Lili
POLITIKA

Mesébe illő diplomácia: Orbán népmesei egérként segítette volna az orosz oroszlánt, Putyint

Orbán Viktor többször is biztosította Putyint arról, hogy azonnal és bármikor kész segíteni az orosz elnöknek.

Székely Sarolta
POLITIKA

A világ visszanyal

Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett. Így most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában.

Bede Márton
vélemény