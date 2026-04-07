Trump már az egész iráni civilizáció kiirtásával fenyegetőzik

„Egy egész civilizáció pusztulhat el ma éjjel, és soha többé nem lesz visszahozható. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de nagy valószínűséggel így lesz” – posztolta saját közösségi oldalára Donald Trump amerikai elnök, aki egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy háborús bűncselekményt követhet el Iránban.

„Ugyanakkor most, hogy teljes és totális rezsimváltás történt, és így más, okosabb és kevésbé radikalizált gondolkodású emberek kerülnek fölénybe, talán valami forradalmian nagyszerű dolog is történhet – KI TUDJA? Ma éjjel kiderül, a világ hosszú és összetett történelmének egyik legfontosabb pillanatában”

– írta, hozzátéve, hogy „47 évnyi zsarolás, korrupció és halál korszaka végre véget érhet”. A posztot azzal zárta: „Isten áldja Irán nagyszerű népét!”

Az amerikai elnök már vasárnap is trágár kifejezésekkel teli bejegyzést posztolt, amiben bejelentette, kedden iráni erőműveket és hidakat fog célba venni. Ez egyes katonai jogi szakértők szerint háborús bűncselekménynek minősülhet. Az elnök azt írta: „Nyissátok meg a kibaszott szorost, ti őrült gazemberek, különben pokollá teszem az életeteket – majd meglátjátok!”

Trump a tengeri kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorosra utalt, amit Teherán gyakorlatilag lezárt azóta, hogy több mint egy hónapja az USA és Izrael támadásokat indított Irán ellen. Az elnök az elmúlt hetekben többször módosította az Iránnak adott határidőket: március 21-én 48 órát adott a Hormuzi-szoros megnyitására, később tárgyalásokról beszélt és halasztott, majd újabb haladékot adott, végül szombaton ismét 48 órás ultimátumot hirdetett, azzal fenyegetve, hogy különben „elszabadul a pokol”.