Vučić aktivistái segíthetik a Fidesz-listára szavazást a szerbiai magyarok körében

A retorikai támogatás mellett az Aleksandar Vučić vezette Szerb Haladó Párt (SNS) a jelek szerint másfajta, részben törvényellenes segítséget is nyújt Orbán Viktornak közelgő magyarországi választások előtt – írja a szerb Vreme.

Egy Belgrádban élő, magyar állampolgársággal rendelkező nő esetében SNS-aktivisták jelentek meg a lakásánál, és „logisztikai segítséget” ajánlottak fel neki ahhoz, hogy Orbán listájára szavazzon. A nő nem volt otthon, de a rokonaival közölték, hogy együttműködnek a magyar nagykövetséggel, és akkor is meg tudják szervezni a szavazást, ha az érintett nincs a városban.

Korábban a nő postán kapta meg a szavazáshoz szükséges dokumentumokat, most azonban ilyen értesítés nem érkezett, helyette az aktivisták vitték el személyesen a papírokat. A rokonoknak azt mondták, hogy elegendő a magyar útlevél másolata, és akár egy családtag is leadhatja a szavazatot a nő helyett.

A cikk szerint felmerül a gyanú, hogy nem pusztán politikai nyomásgyakorlásról van szó, hanem súlyos törvénysértésről és a választói akarat manipulálásáról is, a magyar jogszabályok ugyanis egyértelműen tiltják, hogy bárki más szavazzon egy választópolgár nevében. Még akkor sem lehet, ha valaki hitelesített meghatalmazással rendelkezne, kivételt csak speciális esetek, mint például a fogyatékosság jelentenek, de akkor is a választó személyesen gyakorolja jogát.