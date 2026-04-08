13 nyilvános beszéd 1-gyel szemben: ennyire másként hajrázik a kampányban Magyar és Orbán

Magyar Péter április 8-án Kaposváron.

Egészen eltérő kampánytaktikával fordult rá a véghajrára Orbán Viktor és kihívója, Magyar Péter. Ez kedden és szerdán különösen látványos volt. Orbán a két nap alatt egyetlen nyilvános gyűlést tartott: szerdán délután 6-kor Sopronban. Ez alatt a 48 óra alatt Magyar Péter 13 különböző településen tartott szabadtéri beszédet, kedden 7 településen járt, a menetet reggel 7-kor Ráckevén kezdve, szerdán pedig 6 helyet látogatott meg, este 7-kor Nagykanizsán zárva a sort. Az ezt megelőző állomása Kaposvár volt, ahol ennyien gyűltek össze:

Magyar állomásai a két nap alatt:

kedd:

7:00 Ráckeve

9:30 Dabas

11:30 Cegléd

13:15 Nagykáta

15:00 Gyömrő

16:30 Isaszeg

19:00 Vác

szerda:

9:00 Kiskunlacháza

11:00 Kalocsa

12:30 Baja

14:00 Szekszárd

16:30 Kaposvár

19:00 Nagykanizsa

Orbán az egész kampányát a külpolitkára húzta fel, ennek a jegyében kedden Budapesten fogadta JD Vance amerikai alelnököt, akivel közös nemzetközi sajtótájékoztatójuk után nem nyilvános nagygyűlésen léptek fel az MTK-csarnokban. Orbán ezen felül egy-egy interjút adott az Ultrahangnak és a Blikknek.