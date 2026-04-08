A kisegér, a sztár és a bátonyterenyei polgármester

A miniszterelnök húsvéti szereplései világosan megmutatták: nincs erősebb sztorijuk, mint Magyar Péternek. Éveken át uralták az emberek gondolatait, aztán éppen a sorsdöntő választás előtt fordult másfelé az emberek figyelme.
Magyar Péter váci fellépésén olyasmi történt, amit nem nagyon láttunk: az egy hete még ismeretlen, a kormány által letámadott Hrabóczki Dánielhez, vagyis Gundalfhoz hosszú sorban álltak fiatal lányok és fiúk autogramért és szelfiért.
JD Vance a brüsszeli bürokraták beavatkozásaitól félti a magyar választásokat, Orbán pedig Vance mellett Trump békeerőfeszítéseit méltatta, de az Irán elleni háborúról egy szót sem szólt. Egy másik, háborúellenes gyűlésre hajazó eseményen Vance telefonon kapcsolta Trumpot, majd a nyugati civilizáció sorsa felől vezette le, miért kell Orbánra szavaznia a magyaroknak. A miniszterelnök egy kézmozdulata azt sugallta, kevésbé biztos a győzelmében, mint J. D. Vance, amit azzzal magyarázott, hogy még nincs lefutva a választás. Magyar Péter szerint az Egyesült Államok is elengedte Orbán kezét.
A miniszterelnök népmesei egérként segítette volna az orosz oroszlánt, Putyint, derült ki egy telefonhívásuk leiratából. Lehallgatási botrányok többször is voltak már, de nagyon kevés példa van arra, hogy teljes beszélgetéseket vagy azok leiratát hozzák nyilvánosságra, mint Orbán és Putyin vagy Szijjártó és Lavrov esetében. A két szivárgás között viszont van különbség.
Eddig az volt a mondás az építőiparban, hogy drága ugyan Orbánék köve, de legalább minőségi. Most ez az érv megbicsaklik, jegyzőkönyvek bizonyítják ugyanis, hogy a gigafelújításra szállított és beépített kő bizonyos műszaki paraméterei nem feleltek meg az előírásoknak. A MÁV ugyanakkor azt állítja, az építkezés során minden rendben volt.
„Még a villanyoszlopra is leszavaznak az emberek, csak már elég”. A bátonyterenyei polgármester nyíltan a Tisza mellé állt a városban, ahol számos baleset történt az akkuüzemben. A helyiek szerint meghatározó téma lesz az életükre is hatással lévő üzem a vasárnapi választáson.
Hít volt még:
Trump azzal fenyegetőzött, hogy Irán összes erőművét és hídját felrobbantja, ami egyesek szerint a háborús bűncselekmény tankönyvi példája – emiatt az amerikai elnök nem aggódott, inkább az egész iráni civilizáció kiírtásáról írt posztot, majd bejelentette, hogy kéthetes tűzszünet következik, Irán pedig megnyitja a Hormuzi-szorost. Lövöldözés volt az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban, az egyik támadó meghalt.
A szív szakácsa. Komoly figura, outsider, underground fenegyerek. Csupaszív séf, akivel nagyon szerettem főzni és állatkodni. Takács Lajos (1972–2026) halálára Uj Péter írt cikket.
A Jeti Mozi választási különkiadásában bemutatjuk az amerikai Connie Field Democracy Noir című dokumentumfilmjét, amiben végigkövethetjük, hogy Orbán Viktor hogyan építette ki autoriter hatalmát.
A lap újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra arról, milyen súlyos volt a helyzet a gödi Samsung gyárban.
Eddig Székesfehérváron volt az utolsó állomás.
JD Vance az Orbánnal közös sajtótájékoztató végén egy kérdésre azt mondta, együttműködnek majd az új hatalommal, de szerinte Orbán fogja megnyerni a választásokat.
Beszámolók szerint a szerb kormánypárt emberei személyesen keresik fel a magyar állampolgárokat, és azt ígérik, távollétükben is „megoldják” a szavazást Orbán listájára. Ez azonban ellentétes a magyar joggal.
Trump azzal fenyegetőzik, hogy Irán összes erőművét és hídját felrobbantja, ami egyesek szerint a háborús bűncselekmény tankönyvi példája.
Magyar Péter váci fellépésén olyasmi történt, amit korábban nem nagyon láttunk: az egy hete még ismeretlen, a kormány által letámadott Hrabóczki Dánielhez hosszú sorban álltak fiatal lányok és fiúk autogramért és szelfiért.
Eddig a legtöbb érvényes szavazási iratot, 14 497-et olyan választók juttatták vissza, akik szerbiai értesítési címet adtak meg.
A megállapodást mindkét fél saját sikereként értékeli: az USA felfüggeszti a támadásokat, Irán pedig a hadsereg felügyelete mellett megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.
Eddig az volt a mondás az építőiparban, hogy drága ugyan Orbánék köve, de legalább minőségi. Most ez az érv megbicsaklik, jegyzőkönyvek bizonyítják ugyanis, hogy a gigafelújításra szállított és beépített kő bizonyos műszaki paraméterei nem feleltek meg az előírásoknak. A MÁV ugyanakkor azt állítja, az építkezés során minden rendben volt.
Így magyarázta a JD Vance amerikai alelnökkel közös sajtótájékoztatón tett kézmozdulatát.
Orbán pedig most már aztán tényleg elfoglalná Európát, csak ehhez győzniük kell vasárnap. Az iráni háború egyáltalán nem került szóba Orbán és Vance közös kampányeseményén.
„Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de nagy valószínűséggel így lesz” – írta az amerikai elnök.
Orbán Viktor többször is biztosította Putyint arról, hogy azonnal és bármikor kész segíteni az orosz elnöknek.
A lövöldözés idején nem tartózkodtak izraeli diplomaták az épületben.
A Jeti Mozi választási különkiadásában bemutatjuk az amerikai Connie Field Democracy Noir című dokumentumfilmjét, amiben végigkövethetjük, hogy Orbán Viktor hogyan építette ki autoriter hatalmát.
Lehallgatási botrányok többször is voltak már, de nagyon kevés példa van arra, hogy teljes beszélgetéseket vagy azok leiratát hozzák nyilvánosságra, mint Orbán és Putyin vagy Szijjártó és Lavrov esetében. A két szivárgás között viszont van különbség.
Komoly figura, outsider, underground fenegyerek. Csupaszív séf, akivel nagyon szerettem főzni és állatkodni. Takács Lajos (1972–2026) halálára.
A miniszterelnök húsvéti szereplései világosan megmutatták: nincs erősebb sztorijuk, mint Magyar Péternek. Éveken át uralták az emberek gondolatait, aztán éppen a sorsdöntő választás előtt fordult másfelé az emberek figyelme.
A bátonyterenyei polgármester nyíltan a Tisza mellé állt a városban, ahol számos baleset történt az akkuüzemben. A helyiek szerint meghatározó téma lesz az életükre is hatással lévő üzem a vasárnapi választáson.
Orbán pedig Vance mellett Trump békeerőfeszítéseit méltatta, de az Irán elleni háborúról egy szót sem szólt.
Pálinkás Szilveszter a Telexnek kedden arról beszélt, három ajánlatot is kapott Szalay-Bobrovniczky Kristóftól, de abszurdnak tartotta azokat.
J.D. Vance kijelentette, Orbán fog nyerni, de a miniszterelnök nem bólogatott hevesen.