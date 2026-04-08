A kisegér, a sztár és a bátonyterenyei polgármester

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a legfontosabb keddi cikkeket, híreket.

Belföld

A miniszterelnök húsvéti szereplései világosan megmutatták: nincs erősebb sztorijuk, mint Magyar Péternek. Éveken át uralták az emberek gondolatait, aztán éppen a sorsdöntő választás előtt fordult másfelé az emberek figyelme.

Magyar Péter váci fellépésén olyasmi történt, amit nem nagyon láttunk: az egy hete még ismeretlen, a kormány által letámadott Hrabóczki Dánielhez, vagyis Gundalfhoz hosszú sorban álltak fiatal lányok és fiúk autogramért és szelfiért.

Fotó: Németh Dániel/444

JD Vance a brüsszeli bürokraták beavatkozásaitól félti a magyar választásokat, Orbán pedig Vance mellett Trump békeerőfeszítéseit méltatta, de az Irán elleni háborúról egy szót sem szólt. Egy másik, háborúellenes gyűlésre hajazó eseményen Vance telefonon kapcsolta Trumpot, majd a nyugati civilizáció sorsa felől vezette le, miért kell Orbánra szavaznia a magyaroknak. A miniszterelnök egy kézmozdulata azt sugallta, kevésbé biztos a győzelmében, mint J. D. Vance, amit azzzal magyarázott, hogy még nincs lefutva a választás. Magyar Péter szerint az Egyesült Államok is elengedte Orbán kezét.

Fotó: JONATHAN ERNST/AFP

A miniszterelnök népmesei egérként segítette volna az orosz oroszlánt, Putyint, derült ki egy telefonhívásuk leiratából. Lehallgatási botrányok többször is voltak már, de nagyon kevés példa van arra, hogy teljes beszélgetéseket vagy azok leiratát hozzák nyilvánosságra, mint Orbán és Putyin vagy Szijjártó és Lavrov esetében. A két szivárgás között viszont van különbség.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Moszkvában, 2025 november 28-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko/MTI/MTVA

Eddig az volt a mondás az építőiparban, hogy drága ugyan Orbánék köve, de legalább minőségi. Most ez az érv megbicsaklik, jegyzőkönyvek bizonyítják ugyanis, hogy a gigafelújításra szállított és beépített kő bizonyos műszaki paraméterei nem feleltek meg az előírásoknak. A MÁV ugyanakkor azt állítja, az építkezés során minden rendben volt.

Orbán Viktor idén ott volt az Eb-döntőn is Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

„Még a villanyoszlopra is leszavaznak az emberek, csak már elég”. A bátonyterenyei polgármester nyíltan a Tisza mellé állt a városban, ahol számos baleset történt az akkuüzemben. A helyiek szerint meghatározó téma lesz az életükre is hatással lévő üzem a vasárnapi választáson.

Hít volt még:

Külföld

Trump azzal fenyegetőzött, hogy Irán összes erőművét és hídját felrobbantja, ami egyesek szerint a háborús bűncselekmény tankönyvi példája – emiatt az amerikai elnök nem aggódott, inkább az egész iráni civilizáció kiírtásáról írt posztot, majd bejelentette, hogy kéthetes tűzszünet következik, Irán pedig megnyitja a Hormuzi-szorost. Lövöldözés volt az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban, az egyik támadó meghalt.

Kultúra

A szív szakácsa. Komoly figura, outsider, underground fenegyerek. Csupaszív séf, akivel nagyon szerettem főzni és állatkodni. Takács Lajos (1972–2026) halálára Uj Péter írt cikket.

Fotó: Lukács Dávid

A Jeti Mozi választási különkiadásában bemutatjuk az amerikai Connie Field Democracy Noir című dokumentumfilmjét, amiben végigkövethetjük, hogy Orbán Viktor hogyan építette ki autoriter hatalmát.