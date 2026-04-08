A Kreml szerint a kiszivárgott Orbán-Putyin beszélgetés „a magyar miniszterelnök mellett szóló érv”

Az orosz elnök és a magyar kormányfő közötti telefonbeszélgetés közzétett leirata pragmatikus és hatékony politikusként mutatja be Orbán Viktort, aki a hazája érdekeit védi – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak Moszkvában.

Mint ismertetes, a Bloomberg kedden reggel nyilvánosságra hozta Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tavaly október 17-i telefonbeszélgetésének teljes átiratát, melyben a magyar miniszterelnök többek között kisegérhez hasonlítja Magyarországot, és felajánlja segítségét az orosz oroszlánnak. Moszkva szemszögéből egyébként valóban nincs semmi káros a leiratban, és ezt Peszkov hangsúlyozza is:

„Ez az információ, amelyet a Bloomberg tett közzé, Orbánt igen pragmatikus és hatékony szemszögből mutatja be. Ő valóban nagyon hatékony politikus, hatékony kormányfő, aki éppen hogy az országa érdekeit védi. Nem Oroszországét, nem Amerikaét, hanem pontosan a saját országáét – Magyarországét.”

Peszkov azt is mondta, hogy Putyin és Orbán telefonbeszélgetésének leiratát ő a magyar miniszterelnök mellett szóló érvként értelmezné. Leszögezte, hogy a Kreml rendkívül érzékenyen reagál a legmagasabb szinten folytatott beszélgetések publikálására, és nem rokonszenvezik az ezek nyilvánosságra hozatalára irányuló kísérletekkel. A szóvivő szerint azonban a leiratban nincsen semmi olyan, ami „megrontaná a kapcsolatot Moszkva és Budapest között”. Elmondta, hogy az Európai Unióban sok erő nem szeretné Orbán újabb választási győzelmét. „Ez közismert, szemmel látható. És természetesen támogatják azokat az erőket, amelyek politikai ellenfelei Orbánnak” – mondta Peszkov, aki az Orbán győzelme érdekében történt valószínűsíthető orosz beavatkozásokról nem ejtett szót. (via MTI)