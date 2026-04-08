A Médiahatóság nem tesz semmit a közösségi médiát elárasztó álhírek és kampánymanipuláció ellen, pedig lennének eszközei

Az NMHH nem jogosult vizsgálni a közösségi médiában megjelenő tartalmakat, sőt törvénysértés lenne, ha akár véleményt is formálna ilyen ügyekben, közölte Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke. Koltay arra reagált, hogy Vona Gábor megkérdezte, miért nem tesz semmit, amikor a Fidesz olyan AI-generált videót terjeszt, ami azt mutatja meg, hogy a Tisza választási győzelme esetén az apákat elviszik a háborúba és ott fejbe lövik.

A kampányban egyre több álhír, AI-generált tartalom terjed a közösségi médiában, és a magyar médiahatóság elnöke felteszi a kezét, és állítja, hogy tehetetlen – holott igenis lenne lehetősége fellépni a közösségi médiában terjedő tartalmak ellen. Az NMHH több csatornán is küzdhetne a jelenség ellen, ezeket vesszük sorra szakértőkkel.

2024 óta Magyarországon is érvényes a digitális szolgáltatásokat átfogóan szabályozó digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (Digital Services Act, DSA), ez vonatkozik az olyan nagy közösségi platformokra is, mint a Facebook vagy a TikTok. A szabályozás értelmében minden tagországban lennie kell egy koordinátornak (Digital Services Coordinator, DSC) is, mely felelős a DSA végrehajtásáért.

Magyarországon ez a szervezet a Koltay vezette NMHH. Ezzel már rögtön felmerül egyébként egy probléma, ezeknek a koordinátoroknak ugyanis függetlennek kellene lenniük, de NMHH-ról az Európai Bizottság is rendre kimondja országjelentéseiben, hogy nem független. A Bizottság mégis elfogadta, hogy ők legyenek a magyar DSC.

Orbán Viktor 2020. június 27-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén a budavári Kapisztrán téren. Mellette Koltay András, az NKE rektora. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Koltaynak abban technikailag igaza van, hogy közvetlenül valóban nem járhattak volna el a Facebookkal szemben, mondta Gosztonyi Gergely, az ELTE jogi karának egyetemi tanára a 444-nek.

Az új szabályozás szerint ugyanis az online óriásplatformokkal szemben egyedül az Európai Bizottságnak van felügyeleti és végrehajtási jogköre. Gosztonyi szerint ez a szabályozás hibája, itt az lehetett a szándék, hogy egy Elon Musk szintű szereplővel szemben adott esetben egy fajsúlyos intézmény léphessen fel, de ez azt is eredményezte, hogy az egyszerű felhasználók ügyeit is kvázi magukhoz vonták.

„A DSC-k akkor járhatnak el a platformokkal szemben, ha a Bizottság nem teszi azt meg, de ekkor is csak a szolgáltatás letelepedési helye szerinti DSC-nek van jogköre, ami a gyakorlatban Írországot jelenti, a kedvező adózás miatt a nagy közösségi platformok oda költöztették európai székhelyüket” - magyarázta.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy közvetett eszközeik se lennének Koltayéknak.