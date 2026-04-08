Bár a kormány szerint szó sincs csádi misszióról, tavaly novemberben még több mint 27 milliárdos költséggel számolt a Honvédelmi Minisztérium csak 2026-ra

Pálinkás százados csádi misszióval kapcsolatos kitálalása óta ugyan a kormány lépten-nyomon hangoztatja, hogy nincs is csádi misszió, lásd Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-posztját, ezt egészen sokáig másként gondolták. Annyira másként, hogy a 444 birtokába jutott dokumentum szerint 2025 novemberében a Honvédelmi Minisztérium elkészített egy előterjesztést a kormány részére a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról, amelyben a 2026-os évre hozzávetőlegesen négymilliárd forintos személyi jellegű és pénzügyi dologi kiadással, 21,8 milliárdos logisztikai kiadással, és 1.1 milliárdos nemzetbiztonsági költségekkel számoltak.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

De hogy jutottunk idáig?

A kormány elmondása szerint a misszió elindítására 2023. szeptember 19-én kelt levelében a csádi elnök kérte fel Magyarországot. Ezt a levelet persze nem mutogatták, a parlament honvédelmi bizottságában például a képviselők kérésére sem prezentálták. Jó hír a kétkedőknek, hogy a sosem látott meghívólevél létezik, birtokunkba került annak eredeti változata, annak fordítása pedig az előterjesztés korrektúrájában még megtalálható, de a végleges verzióba nem került be.

Rengeteg megválaszolatlan kérdés, konteó, pletyka keringett arról az elmúlt két és fél évben, hogy jött a szürreális, egyben a magyar honvédségi szerepvállalás hagyományaitól végtelenül távol álló csádi misszió ötlete. Erről mi is több cikkben írtunk, például itt, itt és itt. Azt lehetett tudni, hogy már a hivatalos döntés előtt adott 817 millió forintot a kormány a Hungary Helps csádi irodájának megnyitására (a szerződések viszont a bíróság ítélete szerint nem ismerhetők meg), és azt is lehetett tudni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fia hol zöld fedorakalapban, hol maszkban, hol oszlopok mögött bujkálva részt vett a művelet előkészítésében.

