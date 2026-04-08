Ez a 3 Gundalf-pillanat mutatja meg, hogyan reccsent meg a propagandagépezet

Amikor április hetedikén este elkezdtek terjedni a felvételek az interneten a Magyar Péter váci kampányeseményén ovációval fogadott Hrabóczki Dánielről, olyan természetesnek tűnt az egész, hogy könnyű volt elfelejteni, honnan indult ez a sztori. Pedig nem is volt az annyira a távoli múltban, csak 11 nappal ezelőtt.
Március 28-án ott tartottunk, hogy a Magyarország kormánya hivatalos Youtube-csatornára felkerült egy megvágott felvétel az Alkotmányvédelmi Hivatalban tartott meghallgatásokról.
Ez volt a NER történetének egyik legsúlyosabb húzása. Egy titkosszolgálati meghallgatást (aminek alanya ügyvéd nélkül volt jelen) publikálni, majd abból politikai tartalmat gyártani, messze túl van minden vörös vonalon. Autokratikus maffiaállamok tesznek ilyet.
Magyar Péter váci fellépésén olyasmi történt, amit korábban nem nagyon láttunk: az egy hete még ismeretlen, a kormány által letámadott Hrabóczki Dánielhez hosszú sorban álltak fiatal lányok és fiúk autogramért és szelfiért.
A 19 éves Gundalfot kétszer hallgatták meg. Az AH-sok egy ponton azt mondják neki, hogy „attól függetlenül, hogy mi Rogán gonosz kutyái vagyunk, rajta tartjuk a szemünket ezen is, mi minden magyar állampolgár titkosszolgálata vagyunk, nem a kormányé”.
A Tisza elnöke a 444-nek elmondta: Rogánék kiszerveznek feladatokat magán titkosszolgálatoknak, amit az állam nem tud vagy nem mer elvállalni.