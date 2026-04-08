Gundalf, a sztár

Hrabóczki Dániel bő egy hete sétált be a 444 stúdiójába, mostanra pedig ott tart, hogy egy vidéki kampányeseményen az általános iskolás fiú és a nyugdíjas néni is tudja, kicsoda Gundalf, mit csinált, és mivel konkrétan rajongói vannak, ezért fellépni is hívják. Ami azért több szempontból nagyon, nagyon, nagyon meglepő.
Először is: bár a Direkt36 által feltárt tiszás megfigyelési botrány, amelynek ő az egyik főszereplője, sokak szerint az Orbán-rendszer egyik legsötétebb fejezete, de mint sztori, hát, finoman szólva is szövevényes, rejtélyes, nehezen értelmezhető.
Másodszor, a hatalom olyan ellenségmenedzselést foganatosított vele szemben, amelybe belerokkantak már pártelnökök, milliárdos üzletemberek, elismert szakemberek és népszerű aktivisták, szinte bárki, akit célba vettek a fekete kampányok. Orbán és miniszterei személyesen keltek ki ellene, megsorozta a kormányzati médiabirodalom, és jól megvágva közzétették még az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett tanúvallomását is. Nem lett volna semmi szokatlan vagy szégyenletes abban, ha ezek után hátrébb lép, besokall.
Harmadrészt, bár az érthető, hogy a Tisza közössége szimpátiával néz valakire, aki állítása szerint átverte a párt ellen dolgozó titkosszolgálatot, de ebből még az én józan paraszti eszem szerint nem feltétlenül következne az, amit a váci gyűlésen láttunk. Mármint, hogy
a félszeg 20 éves kvázi sztárvendégként áll a színpadra.
A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.
