Harmincezer privát fényképet tölthetett le a Facebookról a Meta volt alkalmazottja

Büntetőeljárás indult a Meta egyik volt alkalmazottja ellen, mert a gyanú szerint mintegy harmincezer privát képet töltött le a Facebookról – írja a Guardian.

A férfi a cégnél dolgozva állítólag egy olyan programot készített, amivel megkerülte a belső biztonsági rendszereket, és hozzáfért a felhasználók képeihez. Az ügyet a brit rendőrség kiberbűnözési egysége vizsgálja. A Meta közlése szerint a visszaélést több mint egy éve észlelték, az alkalmazottat elbocsátották, értesítették az érintetteket, és megerősítették a biztonsági rendszereket.

A Londonban élő férfi jelenleg óvadék alatt áll, a hatóságok korlátozták a mozgását is: legközelebb májusban kell jelentkeznie, és minden külföldi utazási tervét be kell jelentenie. Szakértők szerint ha egy cég megfelelő biztonsági rendszereket működtet, általában nem vonható felelősségre egy alkalmazott visszaéléseiért. Ugyanakkor, ha ezek a rendszerek nem voltak elégségesek, súlyos bírságokra és kártérítési perekre is számíthatnak.

Az ügy újabb kellemetlen fejleményt jelent a Metának, nemrég egy amerikai bíróság kimondta, hogy – a Google-lel együtt – úgy tervezte meg a platformjait, hogy azok függőséget okozó funkcióikkal hozzájárultak egy fiatal felhasználó mentális problémáihoz.