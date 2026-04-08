Képtelen kilábalni a gödörből a magyar ipar, ismét csökkent a termelés februárban

Szó szerint és átvitt értelemben is pozitívan indította a 2026-os évet a magyar ipar, hiszen havi és éves alapon is egyaránt kisebb növekedést sikerült elérnie, ez a lendület azonban februárra teljesen kifulladt. A KSH friss tájékoztatója szerint előző év azonos időszakához képest 1,5 százalékkal csökkent a termelés, januárhoz képest pedig 1,8 százalékos volt a visszaesés mértéke.

A 1,5 százalékos csökkenés ráadásul egy meglehetősen alacsony tavalyi bázishoz képest következett be, ami egyáltalán nem ad okot a bizakodásra.

Ezzel egyébként a 2021-es év átlagához mérten továbbra is jelentős elmaradásban van az ágazat, hiszen annak a teljesítménynek csak a 92,2 százalékát tudta produkálni most februárban az ipar.

Ugyan ez egyelőre csak egy részletek nélküli tájékoztatás a KSH részéről, annyit már elárultak, hogy „a legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be”.

Vagyis a magyar gazdaság húzóágazatának számító járműgyártás továbbra sem tud magára találni, viszont a jelek szerint a kormány csodafegyverének szánt akkugyártás sorban második hónapja tudja segíteni az ágazat összteljesítményét.

Az ipari termelés az év első két hónapjában egyébként 2 százalékkal kisebb volt, mint 2025 azonos időszakában, ami sokkal kedvezőbb, hiszen egy évvel ezelőtt az első két hónapban 6,4 százalékkal csökkent az ipari termelés Magyarországon.