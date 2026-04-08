Két évre ítélték a nőt, aki egy pécsi kórházban nekirontott a gyerekorvosnak

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és két rendbeli könnyű testi sértés miatt első fokon két év börtönbüntetésre ítélték a nőt, aki 2024 szeptemberében egy pécsi kórházban rátámadt az ügyeletes gyerekorvosra.

A Pécsi Járásbíróság közleménye szerint a nő azért lett agresszív, mert azt hitte, hogy az újszülött unokáján engedély nélkül végeztek el egy beavatkozást. A csecsemőnek valójában egy branült tettek be, mert felmerült a herpeszfertőzés gyanúja, és így könnyebb volt gyógyszert adni neki.

A nő szidta az orvost, megragadta a nyakánál, majd megszorította, és a fejét az ajtóba verte. Egy ápoló közbelépett, és leszedte róla. Az orvos ezután bemenekült egy szobába, hogy rendőrt hívjon. Ekkor a nő az ápolót támadta meg: torkon ragadta és szorította. Egy másik ápoló állította le, aki közéjük állt és próbálta megnyugtatni. Végül a rendőrök intézkedtek a nővel szemben.

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Az orvos könnyebb sérüléseket szenvedett, a nyakán zúzódások keletkeztek, amik 8 napon belül gyógyultak. Az ápolónak is lett egy horzsolása a nyakán, ami szintén hamar meggyógyult. A vádlott és védője enyhítés, az ügyész pedig a büntetés súlyosbítása miatt nyújtott be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős.