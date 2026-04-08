Két kézzel fogsz karlendíteni, ha megtudod, mi volt az a szám, amire Orbán a kocsijában mulatott: a Vadhajtások kampánydala

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Eleve eléggé zavarbaejtő volt Orbán Viktor kedden a Facebookra posztolt videója: a miniszterelnök az autóját vezetve fura, görcsös mozdulatokkal igyekezett laza mulatozást imitálni, közben néha a kormányt is elengedve. Miközben olyan szám bömbölt az autórádióból, amit az esetről rövid cikket író Urfi kolléga „mulatós technónak" titulált.

Most kiderült, mi is ez az erősen AI-gyanús szám. Nem más, mint a kormánytámogató média szélsőséges pöcegödrének, a Vadhajtásoknak a hivatalos kampánydala. Amit a Vadhajtások 4 nappal ezelőtt töltött fel a Youtube-csatornájára:



A szövege a következő:

Kizöldült a magyar vidék, tavasz van,
nem bízunk mi a külföldi szavakban,
behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás,
csak a Fidesz a biztos választás.

Hogy ez miért érdekes?

A Vadhajtások annak a Bede Zsoltnak a projektje, aki egy fényképen a kisfia társaságában mutat be karlendítést egy náci zászló előtt. Bede szélsőjobboldali provokátor, de a dalának ilyen futtatása annyiban mégsem meglepő, hogy sok szálon kötődik a Fideszhez és magához Orbánhoz is:

  • Tavaly közös szelfit készített Orbán Viktorral – akivel már 2017-ben is fotózkodott – a szeptemberi, meghívásos Digitális Polgári Körök arénashow-n.
  • Korábban fideszes rendezvényen szólalt fel.
  • Kubatov Gáborral is jóban van, a Fidesz alelnöke az idei Békemeneten is megosztott az egyeztetésükről egy videót.

A bónuszpoén pedig az, hogy Orbán a „Nem bízunk mi a küföldi szavakban” sort aznap énekelte lelkesen, amikor éppen megérkezett kampányolni mellette J.D. Vance amerikai elelnök.

Kapcsolódó cikkek

Nem, nem szabadna úgy látnunk Magyarország miniszterelnökét, hogy mulatósra kalimpál

Valaki mentse már meg Orbán Viktort a saját kampánycsapatától! Hát Gyurcsány Ferenc nem ripacskodott ilyeneket!

Urfi Péter
vélemény

A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.

Takács Lili
belföld

Orbán rettegtetett, Magyar esküt tett – ilyen volt a március 15-i fideszes Békemenet és tiszás Nemzeti menet

28 nappal a választás előtt erőt demonstráltak a pártok.

Diószegi-Horváth Nóra
ünnep

A Békemenet nagy egymásra találása: Kubatov Gábor és Bede Zsolt

A mozgósítási világrekord beállítása előtt a Fidesz pártigazgatója a Vadhajtások arcával is váltott pár szót.

Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
barátság

Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített

A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.

Molnár Kristóf
ÉLET

Orbán Viktor az Ultras Liberi vezetőjével pózolt egy fotóhoz

A belvárosi templomból jött ki vasárnap, akkor kapták el egy közös képre.

Herczeg Márk
futball

A fideszes Pócs János a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolttal forgatott közös videót

Az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia vége: az országgyűlési képviselő a Vadhajtások arca mellett a narancskommandós influenszerrel együtt alázott egy Magyar Péter-bábut.

Herczeg Márk
POLITIKA

Elkerült buzizás, szeretetbeszéd és Bede Zsolt két keze az állami pikniken

Ilyenek a mai polgárok: Gulyás Gergely támogatásával íjaznak át a Vereckei-hágón, Budaházy szerint Orbánnak még meg kell magyaráznia, miért volt Pride, miközben Kassai Lajos lovasíjász nem érti, hogy a jobboldali influencerek és a közmédia miért a Pride-ot mutatja be szörnyülködve ahelyett, hogy a lovasíjász világbajnokságra mennének.

Bódog Bálint
belföld