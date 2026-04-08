Két kézzel fogsz karlendíteni, ha megtudod, mi volt az a szám, amire Orbán a kocsijában mulatott: a Vadhajtások kampánydala

Eleve eléggé zavarbaejtő volt Orbán Viktor kedden a Facebookra posztolt videója: a miniszterelnök az autóját vezetve fura, görcsös mozdulatokkal igyekezett laza mulatozást imitálni, közben néha a kormányt is elengedve. Miközben olyan szám bömbölt az autórádióból, amit az esetről rövid cikket író Urfi kolléga „mulatós technónak" titulált.
Most kiderült, mi is ez az erősen AI-gyanús szám. Nem más, mint a kormánytámogató média szélsőséges pöcegödrének, a Vadhajtásoknak a hivatalos kampánydala. Amit a Vadhajtások 4 nappal ezelőtt töltött fel a Youtube-csatornájára:
A szövege a következő:
Kizöldült a magyar vidék, tavasz van,
nem bízunk mi a külföldi szavakban,
behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás,
csak a Fidesz a biztos választás.
Hogy ez miért érdekes?
A Vadhajtások annak a Bede Zsoltnak a projektje, aki egy fényképen a kisfia társaságában mutat be karlendítést egy náci zászló előtt. Bede szélsőjobboldali provokátor, de a dalának ilyen futtatása annyiban mégsem meglepő, hogy sok szálon kötődik a Fideszhez és magához Orbánhoz is:
A bónuszpoén pedig az, hogy Orbán a „Nem bízunk mi a küföldi szavakban” sort aznap énekelte lelkesen, amikor éppen megérkezett kampányolni mellette J.D. Vance amerikai elelnök.
Valaki mentse már meg Orbán Viktort a saját kampánycsapatától! Hát Gyurcsány Ferenc nem ripacskodott ilyeneket!
Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.
28 nappal a választás előtt erőt demonstráltak a pártok.
A mozgósítási világrekord beállítása előtt a Fidesz pártigazgatója a Vadhajtások arcával is váltott pár szót.
A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.
A belvárosi templomból jött ki vasárnap, akkor kapták el egy közös képre.
Az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia vége: az országgyűlési képviselő a Vadhajtások arca mellett a narancskommandós influenszerrel együtt alázott egy Magyar Péter-bábut.
Ilyenek a mai polgárok: Gulyás Gergely támogatásával íjaznak át a Vereckei-hágón, Budaházy szerint Orbánnak még meg kell magyaráznia, miért volt Pride, miközben Kassai Lajos lovasíjász nem érti, hogy a jobboldali influencerek és a közmédia miért a Pride-ot mutatja be szörnyülködve ahelyett, hogy a lovasíjász világbajnokságra mennének.