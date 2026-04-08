Magyar Péter beszéd közben kóstolta be az orosz propagandistát Lacházán, a tömeg pedig „ruszkik, haza!" skandálásban tört ki

A megszólított izvesztyijás tudósító

„Engedjétek meg, hogy köszöntsem Vlagyimir Putyin orosz elnök propagandáját" - mondta a mikrofonba Magyar Péter vidéki turnéjának egyik szerdai állomásán, Kiskunlacházán, amikor már a búcsúzásnál tartott a beszédében.

Nem elvont értelemben gondolta, a tömegben ugyanis ott álldogált egy felöltőt, mellényt és nyakkencőt viselő orosz sajtómunkatárs.

„Let me welcome the Russian proganada here in Kiskunlacháza” - folytatta Magyar angol nyelven - „Thanks for coming and enjoy the freedom here in Hungary and the regime change as well.”

Vagyis a köszöntés lefordítása után megköszönte, hogy az orosz tudósító eljött, hogy Magyarországon élvezhesse mind a szabadságot, mind a rendszerváltást.

A tömeg erre „ruszkik, haza!" skandálásban tört ki, az orosz propagandista pedig farkasmosollyal reagált. Mint kiderült, az Izvesztyija tudósítójáról van szó.

Vagyis Magyar tényszerű állítást tett, ez a lap ugyanis 2024. májusa óta EU-szaknciók alatt áll mint a Kreml által irányított médiatermék.

„So this is Hungary" , vagyis „Hát ez Magyarország" folytatta Magyar, miután a tömeg jókedvűen, vigyorogva ruszkikhazázott, bármiféle fenyegető él nélkül. A „ruszki” vissza is integetett nekik.

„Azon gondolkodtam, hogy vajon már a Hír TV feladta, TV2 feladta, a köztévé feladta, hogy már egyenesen Moszkvából kell iderepíteni? Vagy lehet, hogy az úr is egy fedett állásban dolgozó GRU-ügynök?”

- folytatta Magyar. Aki az egész csörtére kíváncsi, az itt megnézheti:




