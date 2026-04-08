Még életében emlékdomborművet kapott Korda György

Keveseknek adatik meg, hogy még életükben emléktáblát, azaz domborművet kapjanak. Korda György ezen kevesek közé tartozik.

Nemrég írtunk arról, hogy a 87 éves művész is beszállt a Fidesz kampányába, kétszer is felbukkant Orbán Viktor társaságában. Előbb együtt ultiztak, majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as termináljának alapkövét tették le. Ez azért is érdekes, mert Kordát a rendszerváltás után inkább a szocialistákhoz közelállónak könyvelték el. Igaz, a nem induló MSZP mellett ezen a választáson már értelmetlen lett volna kampányolni.

Korda ezúttal Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter társaságában kapott egy csinos domborművet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A Termináljának indulási szintjén.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó és Nagy Márton miniszter között a két főszereplő Fotó: Gergely Zakany/www.gergelyzakany.com

Kontur András szobrászművész alkotásán egy, a Reptér című vett számból való idézet olvasható. Tény, a slágert Korda György tette naggyá, de egy említést megérdemel Máté Péter zeneszerző és S. Nagy István szövegíró is.