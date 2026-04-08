Még életében emlékdomborművet kapott Korda György

ZENE

Keveseknek adatik meg, hogy még életükben emléktáblát, azaz domborművet kapjanak. Korda György ezen kevesek közé tartozik.

Nemrég írtunk arról, hogy a 87 éves művész is beszállt a Fidesz kampányába, kétszer is felbukkant Orbán Viktor társaságában. Előbb együtt ultiztak, majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as termináljának alapkövét tették le. Ez azért is érdekes, mert Kordát a rendszerváltás után inkább a szocialistákhoz közelállónak könyvelték el. Igaz, a nem induló MSZP mellett ezen a választáson már értelmetlen lett volna kampányolni.

Korda ezúttal Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter társaságában kapott egy csinos domborművet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A Termináljának indulási szintjén.

Korda György és Balázs Klári
Fotó: Gergely Zakany/www.gergelyzakany.com
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó és Nagy Márton miniszter között a két főszereplő
Fotó: Gergely Zakany/www.gergelyzakany.com

Kontur András szobrászművész alkotásán egy, a Reptér című vett számból való idézet olvasható. Tény, a slágert Korda György tette naggyá, de egy említést megérdemel Máté Péter zeneszerző és S. Nagy István szövegíró is.

ZENE korda györgy balázs klári dombormű liszt ferenc nemzetközi repülőtér nagy márton nyitrai zsolt reptér
Korda György hosszú menetelése

Korda Györgyöt a fideszes sajtó 1999-ben még azzal vádolta, hogy olyan rendezvénynek adott helyet a legendás és engedély nélkül épített villájában, amelyik meg akarta buktatni Orbán Viktort és kormányát. Ma már az Ulti Digitális Polgári Körben együtt kártyázik Orbán Viktorral.

Tóth-Szenesi Attila
Történelem