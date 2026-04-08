„Olyanokkal is találkozunk, akik még nem is hallottak a Mi Hazánkról”

A két nagy párt mellett három kisebb indul a választáson, ebből egynek van reális esélye a bejutásra.

A Mi Hazánkra nagyobb figyelem jut, mint valaha, hiszen akár még fontos szerepet is kaphat az új parlamentben, amennyiben rajtuk múlik, kinek lesz többsége.

Toroczkai László pártelnök látszólag igyekszik mindkét nagy párttól távol tartani magát, közben a pártja a romló gazdasági mutatók következtében kialakult társadalmi feszültséget és bizonytalanságot próbálja becsatornázni.

Központban a multik, a számonkérhetetlen elitek és az egyre romló közbiztonsági helyzet – no meg a cigányok.

Amire a kampányukból mindenki emlékezni fog: az önkényes lakásfoglalókat kipateroló Bűnvadászok, és a szervezet kisbusza, ami a Mi Hazánk kampányának fő attrakciója lett.

Nincs könnyű dolguk, hogy kilátsszanak a szélsőjobbnak is játszó Fidesz mögül, miközben egyre több szélsőjobbos szereplő azt nyomatja, hogy a párt szimpatizánsai egyéniben a Fideszre szavazzanak le.

A következő parlamentben jó eséllyel három párt politikusai foglalnak majd helyet. A Mi Hazánk kampánya a napirendet uraló, hetek óta tartó kémjátszmák, feketeruhás ultrák és hamis zászlós műveletek árnyékában jó ideig egészen eseménytelennek hathatott – éppen ezért jött kapóra a márciusi kállói balhé, amikor a Bűnvadászok kisbuszánál tiltakozó és fenyegetőző romák ellen Toroczkai László két héttel későbbre össze tudta csődíteni a párt szélsőjobbos társszervezeteit. Addigra már egyértelmű volt, hogy a Bűnvadászok és a Mi Hazánk nagyon szoros együttműködésben van, a Bűnvadászok vezetője, Bartal András úgy fogalmazott, ők nem a párt kampányát segítik, hanem ők maguk a párt.

Itt a 300 fő a teltház

„Nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki a Bűnvadászok munkáját ne ismerné el, legyen az egyébként mi hazánkos, vagy nem mi hazánkos. A Bűnvadászok mögé felsorakozott a magyar társadalom” – állította Binder Csaba, a párt ifjúsági tagozatának elnöke március végén Kállón, mikor arról kérdeztem, mennyit hoznak az egy éve indult Bűnvadászok a pártnak. Közben tucatjával húztak el mellettünk a párthoz köthető szélsőjobbos szervezetek kopaszai. Egyikük, egy börtönőr, közbiztonságra vonatkozó kérdésemre lendületből a cigányság kiirtásának szükségességéről kezdett értekezni.

A Mi Hazánk tüntetése Kállón március 28-án, az élen Toroczkai László pártelnökkel Fotó: Kristóf Balázs/444

A Bűnvadászok a régi Jobbik környékén létrejött, azóta betiltott Magyar Gárda örökösének tekinthető Magyar Önvédelmi Mozgalomból (MÖM) nőtte ki magát magyar viszonyokhoz képest sikeres, 370 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornává. A szerveződést Toroczkai László és a párt XV. kerületi képviselője, Bartal András indította el tavaly februárban.

Abban sokáig a vezetőség sem volt biztos, hogy a népszerű csatorna szavazatokat is hozhat a pártnak, de Toroczkai a 24.hu-nak adott keddi interjújában azt mondta, belső felmérés szerint a szavazók által említett Mi Hazánk melletti érvek közül a negyedik a Bűnvadászok voltak – az első pedig Toroczkai személye.