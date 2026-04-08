Orbán Balázs attól fél, hogy az ellenzék nem fogja elfogadni a választási vereséget

A miniszterelnök politikai igazgatója már előre tekint, és azon aggódik, hogy az ellenzék hogyan reagál majd a választások eredményére.

Van egy ilyen félelmem, hogy szerintem nem fogja elfogadni az ellenzék a választási vereséget

– mondta Orbán Balázs szerdán az InfoRádió Aréna című műsorában. A Fidesz kampányát irányító politikus szerint ebben az esetben a kampánynak egy következő szakasza jön, amikor „meg kell védeni azt a döntést, amit az emberek hoztak az urnáknál.”

Orbán Balázs a Harcosok Órája című műsorban 2025 augusztus 11-én Fotó: Trenka Attila/Facebook

Orbán nem érti, hogy lehet, hogy az ellenzék egyszerre mondja, hogy magasan vezetik a közvélemény-kutatásokat, illetve azt, hogy pár ezer szavazat is számíthat. Azt is kifogásolja, miért kell visszalépésre kényszeríteni a további pártok jelöltjeit, „ha tényleg 23 százalékkal vezetnek?” A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez azt mutatja, hogy az ellenzék a vereségre készül, és ezért a B terve a politikai nyomás lesz.

Ezért Orbán Balázs arra is készül, hogy ez a felfokozott választási kampányhangulat vasárnap után is velünk marad. A Medián legfrissebb becslése egyébként kétharmados Tisza-győzelemmel számol.