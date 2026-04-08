Pénzmosás miatt nyomoz a NAV az ukrán pénzszállító ügyében

Annyira ködös az ukrán márciusban lefoglalt ukrán pénzszállító ügye, hogy pár napja még az ukrán Oscsadbankot és a kitiltott ukrán állampolgárokat képviselő Laczó Adrienn ügyvéd is úgy fogalmazott a 444-nek, hogy az ukrán pénzszállítókkal szemben ugyan „felmerült a pénzmosás, mint bűncselekmény, de aztán az elhalt, nem tudunk arról, hogy pénzmosás miatt nyomoznának”.

Hozzátette, hogy nem született lefoglalási határozat a szállítmányról, pedig pénzmosás esetén arra lehetne lehetőség, az törvényes lenne. Az elfogott pénzszállítókat pedig gyanúsítás nélkül elengedték. Szerinte egy törvényes és minden szükséges papírral, dokumentummal rendelkező szállítmányról van szó, ami a Raiffeisen Bankból jött.

Szerda reggel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiadott egy közleményt arról, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytatnak büntetőeljárást. Valamint azt állítják, hogy a NAV a szállítmány „tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat az ügy kapcsán”.

Megállapították, hogy a pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amik korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta. A szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető. Emiatt a NAV európai nyomozási határozat kibocsátását kkérte az ügyészségtől az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

Valamint a NAV hivatalos csatornáján közzétettek egy rövid videót, amin a hivatal értelmezése szerint az látható, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya videót készíttet magáról, amint „dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek”.

Kapcsolódó cikkek

Az ukrán pénzszállítók és Szabó Bence ügyében sincs olyan dokumentum, ami a kormánypárt állításait igazolná – Laczó Adrienn a 444-nek

Merőben szokatlan hatósági lépések, példátlan jogtiprás: a kormánypártnak semmilyen eszköz nem túl drága, ami a hatalomban maradását szolgálhatja, mondja az ügyvéd amikor két ügyének tanulságairól kérdeztük.

