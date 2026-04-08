Szabadon engedték az Irakban elrabolt amerikai újságírót

Az iránbarát Kataeb Hezbollah szervezet Irakban szabadon engedte Shelly Kittleson amerikai újságírónőt, akit március végén raboltak el – derült ki szerdán a szervezet közleményéből és az Egyesült Államok tájékoztatásából. „Úgy döntöttünk, hogy szabadon engedjük az amerikai vádlottat, Shelly Kittlesont, azzal a feltétellel, hogy azonnal elhagyja az országot” – számolt be egy rövid közleményben Abu Mudzsahid al-Aszaf, az Irán által támogatott csoport biztonsági vezetője.

Az elhurcolt újságíró amerikai állampolgár, aki egy olasz hírügynökségnek, illetve több internetes hírportálnak dolgozott szabadúszóként. A nőt a Bagdad központjában található Palestine szálloda közelében rabolták el.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a szabadon bocsátás „a Trump-kormányzat rendíthetetlen elkötelezettségét tükrözi az amerikai állampolgárok biztonsága és védelme iránt, bárhol is legyenek a világon”. Megköszönte az iraki hatóságok segítségét a nő szabadon bocsátásának biztosításában, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok jelenleg „azon dolgozik, hogy támogassa biztonságos távozását Irakból”. Az amerikai külügyminisztérium korábban nem hozta nyilvánosságra az újságíró nevét, de a sajtószabadságot védő szervezetek és az egyik orgánum, amelynek dolgozott, azonosította őt. (BBC)

