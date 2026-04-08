Újabb kipakoló rendőr: Az NNI kiberbűnözés elleni osztályának ajtajára kódolva írták ki, hogy „Fuck Orbán, Fuck Putyin"

Újabb nemrég leszerelt rendőr adott sok tekintetben leleplező interjút a független médiának: a Partizán szerdán publikált egy még március 27-én rögzített beszélgetést Virág Norman Viktorral, aki 2021. és 2024. között felderítő nyomozó volt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájánál (NNI), a kiberbűnözési osztályon, utána pedig a III. kerületben volt készenléti csoportvezető. Az időközben híressé vált rendőrinterjúk szempontjából érdekes, hogy Virág még ezelőbb kereste meg a Partizánt, hogy két kollégája, Laponyi Zsolt és Szabó Bence a nyilvánosság elé álltak volna. (Hősünk mindkettejüket személyesen ismerte kollégaként.) Virág összesen tíz éven át volt rendőr, aztán miután elege lett, idén megírta a felmondását, megvárta a hathavi fegyverpénz februári kifizetését, majd benyújtotta azt. Hogy miért mondott fel? Az interjúban azt fejtegette, hogy egy idő után úgy érezte, hogy azt a munkát, amit idealista módon rendőrként elképzelt magának, egyre inkább a független média látja el.
Ezek voltak az interjú legérdekesebb és legerősebb pillanatai, állításai:
Bár Pintér Sándor belügyminiszter azt állította, hogy a kollégái árulónak tartják Szabó Bencét, Virág, aki ugyanott dolgozott, személyesen ismeri Szabó volt kollégáit, akik a századost éppen hogy hősnek tartják.
Azt is elmondta, hogy Szabó több tucat pedofilt juttatott börtönbe.
A Szabó-Gundalf-ügyben Virág szerint felmerült a hatóság félrevezetése, hiszen igazából szó sem volt gyermekpornográfiáról. A titokzatos Henry pedig választások rendje elleni bűncselekményt és hivatali visszaélést is elkövethetett, de ezt nem vizsgálták a hatóságok.
A rendőrségen szerinte olyan lepukkant mosdók vannak, hogy „Hatvanpusztán a zebrák jobban vannak tartva".
Elmondása szerint egy kezdő járőr nettó 250 ezret, egy nyomozó nettó 350 ezret keres. Utolsó szolgálati helyén két diplomával, felsőfokú nyelvvizsgával, vezető beosztásban nettó 510 ezer volt az alapfizetése. A túlórákkal együtt párszor összejött a havi nettó 700 ezer.
Azt tapasztalta, hogy a tökös, beosztottjaikért kiálló rendőri vezetőket hamar kirúgják, aki viszont kiszolgálja a hatalmat, az jól jár.
Az állomány egy részének hangulatát érzékeltetendő mesélte el, hogy az NNI kiberbűnözési osztályának ajtajára - ez egy fedett épület negyedik emeletén található - olyan géppapírt tűztek ki, amire bináris kóddal a Fuck Orbán és Fuck Putyin felirat szerepelt. Ez volt a kollégái reakciója az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázióra.
A NER-kedvencekkel kivételezetten bántak. Amikor 2023-ben feltörték Mága Zoltán Facebook-profilját, a szerinte piti üggyel a lakcím szerinti kapitányság helyett az NNI foglalkozott, Mágának pedig megvolt az osztályvezető száma, akik állandóan hívogatott.
Amikor ilyen hírességekkel kellett foglalkozniuk, az NNI-sek viccből „VIP-rendőrségnek" nevezték magukat.
Egy államtitkár bankkártyaadatainak ellopása miatt túlórázniuk kellett, politikusok, állami vezetők és NER-es üzletemberek esetében rendszeres volt a sürgetés fentről. De ha ellenzéki képviselők tettek feljelentést, gyakran nem is indult eljárás.
Virág önmagában nem tartja problémásnak, hogy a rendőrség besegít az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a kémelhárításban, de nem érti, ezt miért nem a hivatalos úton teszik. Elmesélt egy konkrét esetet, amikor az AH megkérte, hogy színlelt házkutatást hajtson végre valahol. Semmilyen iratot nem mutattak neki, amikor pedig megkérdezte, hogy mi lenne a jogalap, levették az ügyről.
Az amerikai szolgálatok egyszer jelezték nekik, hogy beazonosítottak egy Georgij Zsutavljov nevű, Magyarországon élő orosz férfit, akinek volt egy Antichat Kft nevű cége. A férfit az amerikaiak kiberbűncselekményekkel gyanúsították, de az NNI nem rendelt el eljárást, amit Virág nem értett.
A végén úgy érezte, hogy a munkája 80 százalékát a politikai elvárásoknak való megfelelés tette ki.
El tudja képzelni, hogy ellene is megpróbálnak koncepciós eljárást indítani.