Vance nem gondolja, hogy az USA beleavatkozna a magyar választásokba

JD Vance visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az Egyesült Államok beavatkozna a magyar politikába:

„Sötéten ironikusnak tartom, hogy azzal vádolnak, hogy valamiféle külföldi befolyást gyakorlok”

– mondta.

Szerdán a német kormány visszautasította Vance állításait, elvetve azt a vádat, hogy az EU beavatkozna a magyar választásba. Az, hogy Vance Magyarországon tartózkodik, „önmagában is megmutatja, ki avatkozik be mibe” – mondta egy kormányszóvivő. Miközben az Európai Unió vonakodott részletesen kommentálni az ügyet, egy szóvivő közölte: diplomáciai csatornákon keresztül fogják jelezni aggodalmaikat Washington felé.

Miután Vance budapesti látogatásának első napján élesen bírálta az Európai Uniót, és azzal vádolta meg, hogy az áll az egyik „legrosszabb példája” mögött a külföldi beavatkozásnak, az amerikai alelnök szerda délelőtt az MCC-ben is felszólalt.

Vance elismerte látogatása kivételes jellegét: „Példátlan, hogy egy amerikai alelnök egy választás előtti héten érkezzen” – mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy azért döntött az út mellett, mert szerinte „szemét dolgok történnek” Orbán Viktor ellen a kampányban. „Meg kellett mutatnunk, hogy világszerte sok barát van, aki felismeri, hogy Viktor és kormánya jó munkát végez, és fontos partnerek a béke szempontjából” – fogalmazott. Vance ugyanakkor kitartott amellett, hogy azzal, hogy igyekszik erősíteni Orbán – akinek „illiberális demokráciája” régóta inspiráció a MAGA-mozgalom számára – kampányát, nem követ el külföldi beavatkozást. (via The Guardian)