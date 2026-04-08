Varga Judit csípőből tiszás propagandistának nevezte az újságírót, aki felhozta neki a Schadl–Völner-ügyet

„Tisztelt tiszás propagandista! Feltűnt önnek, hogy épp Nagycsütörtökön kérdezi ezt? Gondolom, hogy jut önnek is a harminc ezüstből…”

– válaszolt e-mailben Varga Judit, amikor a Telex arról a 2023. januári hangfelvételről kérdezte, amin még miniszterként arról beszél Magyar Péternek, hogy Rogán Antalék „kihúzattak dolgokat” a Schadl–Völner-ügy nyomozati anyagából. A felvétel megjelenésére Varga Judit akkor azzal reagált, hogy mindezt azért mondta, mert Magyar aznap este megfélemlítette.

Varga Judit egykori helyettesét, Völner Pál államtitkárt hivatalosan 2021 decemberében gyanúsították meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől (több mint 80 millió forintot), hogy az Igazságügyi Minisztériumban lepapírozza a végrehajtókkal kapcsolatos ügyeket. Völnerre 8 év börtönt kért az ügyészség. A NER eddigi történetében ő a legmagasabb rangú fideszes, aki korrupciós vádak miatt bukott meg. De amikor 2022 januárjában a 444 elkezdte bemutatni a Völner-iratokat, kirajzolódott, hogy a szövevényes ügy jóval magasabbra ér. Kiderült például, hogy Schadl György nemcsak végrehajtóknak, Völner rokonának zsírozott le jogi vizsgákat, hanem – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint – Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak is.

Rogánék érintettségére a legdirektebb utalás akkor jelenik meg a lehallgatási jegyzőkönyvben, amikor Schadl arról beszél egy ismerősének, hogy egy nagyobb üzlet miatt egy bizonyos Ádámmal egyeztetnek, de szóba kerül a beszélgetésben Tóni és Barbara is. Rogán Antal harmadik feleségét Barbarának hívják, ugyanakkor a jegyzőkönyvben semmi sem utal arra, hogy róluk lenne szó. 2024 márciusára aztán az ügyészség elismerte, tudják ki az a Tóni, Barbara és Ádám. 2024 februárjában Magyar Péter egy olyan Facebook-poszttal jelentkezett ki a NER-ből és jelentkezett be a közéletbe, amiben azt írta: „Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük, soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak.”

Rogán Antal az akkori feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával és Nagy Ádámmal a Gundel étterem előtt 2014 májusában. Fotó: 444

A Telex most azért kereste Varga Juditot, mert a szerdai cikkük szerint Rogán Antal kabinetfőnökét módszeresen kivágták a Schadl–Völner-ügy irataiból, és vádemelés nélkül zárták le azokat a nyomozásokat, amikben a Rogánék érintettségére utaló iratok keletkeztek. A lapnak a BRFK azt írta, hogy tavaly januárban megszüntették azt a nyomozást, ami arról szólt, hogy az igazságügyi miniszter helyettesét megkenő Schadl György sofőrjének 2021 áprilisában el kellett vinnie egy autót Nagy Ádámnak. A rendőrség szerint a feljelentésben szereplő cselekmény nem bűncselekmény.

Ahogy abban az ügyben is megszüntették a nyomozást, ami arról szólt, hogy a Schadl által vezetett Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 2021 őszén eladott egy irodaházat Nagy Ádám cégének. A rendőrség indoklása szerint „a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése”.

Nagy Ádám a kabinetfőnöki munkája mellett Rogán legkisebb fiának keresztapja, az Antenna Hungária és a Vodafone igazgatósági tagja. Családilag néha ingatlanügyekben is besegít: Rogán Antal a válása után az ő apjától bérelt lakást a Csalán úton, és szintén a kabinetfőnök apja vette meg 143 millió forintért Gaál Cecília balatoni nyaralóját is.