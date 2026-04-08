Vitézy: „Nem ma kezdődött, hogy az orosz érdek felülírta a magyar közérdeket”

„Az egyre-másra kirobbanó botrányok nyomán sokak számára most válik nyilvánvalóvá, milyen erejű és mélységű orosz befolyás jellemezte az elmúlt 16 évet Magyarországon”

– kezdte bejegyzését Vitézy Dávid, aki most felidézte, az ő karrierjét hogyan befolyásolta az orosz térnyerés, vagyis a hármas metró új szerelvényeinek hírhedt története.

„Nem csak azért, mert drágán vettek rossz vonatokat, de azért is, mert ezért rúgtak ki a BKK éléről, ami életem első nagy törése volt”

– írta Vitézy, aki szerint „belülről természetesen nyilvánvaló volt, hogy Tarlós István is tudta, le is írta, hogy új vonatokat kellene venni, de olyan kormányzati nyomás helyezedett rá, hogy végül teret engedett az oroszoknak.”



A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint fontos észben tartani, hogy

„nem ma kezdődött, hogy az orosz érdek felülírta a magyar közérdeket. Hisz az ország legforgalmasabb vasútvonalán az oroszbarát politika szomorú mementójaként klíma nélküli elavult, zajos, kényelmetlen vonatokon utaznak az utasok százezrei évtizedeken át. Nem csak nyugati helyett oroszt vett Budapest, hanem korszerű helyett korszerűtlent, ugyanannyiért.”



Vitézy végül természetesen most sem hagyta ki Karácsony Gergelyt a posztjából: arra is kitért, hogy „azok, akik bevállalták az orosz projekt végigvitelét a kormány nyomására, és a tenderben az észtek kizárásáról, majd az oroszok győztessé tételéről Tarlós delegálása nyomán döntöttek, máig ott vannak, sőt, Karácsony Gergely bizalmi emberei lettek”. Itt Vitézy meg is nevezte, hogy Takács Péter BKV-vezérigazgatóra és Tüttő Katára, a tenderbizottság egykori tagjára gondolt.