A fiatalok búcsúzni jöttek Orbántól Debrecenben

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Katasztrófaturizmus” – válaszolta szinte kivétel nélkül minden fiatal, akit három nappal a választás előtt a Fidesz debreceni kampányeseményén arról kérdeztünk, miért jött ki a rendezvényre. Pedig nem voltak kevesen: a strategikusan Debrecen egyik szerényebb méretű terére szervezett nagygyűlésen légvonalban a Dósa Nádor tér közepétől egészen a végéig több olyan egyetemista és középiskolás csoport gyülekezett, akik csak azért jöttek, hogy végignézzék a rendszer utolsó napjait.

Sokan közülük most látták először Orbánt – és reményeik szerint utoljára is. Volt, aki csak csendben figyelt, mások táblákkal készültek, és akadtak olyanok is, akik előre megbeszélték, a beszéd melyik pontján kezdenek majd bele a mocskosfideszezésbe.

Abban viszont nem volt kérdés köztük, hogy a maguk módján, de búcsúzni jöttek.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A személyes elköszönésre - az élet ironiája - épp az adott lehetőséget, hogy Orbán március 15-e után úgy döntött, Magyar Péterhez hasonlóan kiáll a közterekre. A debreceniek így hosszú idő után most láthatták először közelről a miniszterelnököt. Bár a korábbi, háborúellenesnek nevezett turnésorozat alig négy hete épp itt, a debreceni Főnix Arénában véget, arra csak egy szűk, válogatott közönség juthatott be.

Orbán újrázása a városban több okból is indokolt: a hagyományosan narancsvidéknek tartott körzetben a kormánypártok támogatottsága már az önkormányzati választások idején is lejtmenetben volt: a több mint tíz éve polgármester Papp László 13,5 százalékpontnyit rontott 2024-ben a négy évvel korábbi eredményéhez képest. Ehhez adódik hozzá, hogy a '26-os választásokra a Fidesz tizenkilencre húzott lapot és az országosan is ismert Kósa Lajos, illetve Pósán László és Tasó László országgyűlési képviselők helyett egy teljesen új, inkább csak a helyi városvezetésbe beágyazott fiatal jelöltekkel áll a rajthoz.

A három Debrecen központú egyéni választókerületet 1998 óta minden alkalommal a Fidesz nyerte, a 444 kalkulációja szerint azonban - és meglepő módon a kormánypárti Nézőpont is így számol - az idei választásokon ebből kettő (Hajdú 1-es, és 2-es körzet) inkább ellenzéké lehet, és csupán egyben esélyesebb a kormánypárt jelöltje: Hajdú 3-as oevk-ban, amihez a választókerületek átrajzolásával több kistelepülést is hozzácsaptak. (Nem véletlen, hogy a kampány finisében Magyar is inkább erre a körzetre fókuszált és olyan kisebb településekre látogatott el mint a Debrecentől 20 kilométerre fekvő Létavértes.)

Fotó: Kristóf Balázs/444

A kormánypárti keménymaggal ezen az áprilisi estén leginkább csak a színpad közvetlen közelében lehetett találkozni. Ők – ahogy az országjárás többi állomásán is – a megszokott koreográfiát követték: a rendezvénysátrakból felvették az ingyen osztogatott zászlót, amivel aztán szinte teljesen kitakarták a hátrébb állók elől a látnivalót.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
Kapcsolódó cikkek

Orbán előre meghirdetett országjárásba kezd, kiáll a terekre

Kérdés persze, hogy ezeket a tereket mennyire kerítik majd el, és beengednek-e oda nem fideszeseket is.

Windisch Judit
POLITIKA

A Nézőpont szerint is bukásra áll egyéniben Vitályos Eszter, Menczer Tamás és Németh Balázs

Most először beszélnek a kormány közelében arról, hogy a Fidesz elbukja Debrecent. A Nézőpont szerint egyetlen fővárosi fideszes mandátum sem lesz, kiesik a parlamentből Hoppál Péter és bukik Hankó Balázs miniszter is. A kormánypárti intézet módszertana viszont eltér a megszokottól.

Haász János
POLITIKA

Orbán már nem azt kéri, hogy mindenki hozzon el még egy embert, hanem azt, hogy mindenki hozzon el mindenkit

Orbán Debrecenben megüzente, hogy szükségük van az erdélyi magyarok szavazataira is.

Haszán Zoltán
POLITIKA
Videó

Akár tizenkétszer is meghallgatták Orbánt, és jobban félnek Ukrajnától mint Oroszországtól

Megfogunk egy sokmilliárdos ukrán szállítmányt, és ön meg Putyinról érdeklődik? – vágott vissza Kósa Lajos a Debrecenben megtartott utolsó DPK-gyűlésen, ahol Lázár János a résztvevők nagy örömére Z1G-re költötte át az O1G-t.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Orbán kézmozdulata azt sugallta, kevésbé biztos a győzelmében, mint J. D. Vance

J.D. Vance kijelentette, Orbán fog nyerni, de a miniszterelnök nem bólogatott hevesen.

Fődi Kitti
POLITIKA