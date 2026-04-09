A hatóságok manipulálták az ukrán pénzszállítókról közzétett videót az ügyvédjük szerint

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a tegnapi napon közzétett videót a hatóságok manipulálták – írja Horváth Lóránt, az ukrán Oscsadbankot és a kitiltott ukrán állampolgárokat képviselő ügyvéd a Facebook-oldalán közzétett közleményében.

A lényegi állítása, hogy a felvétel hangminőségét jelentősen rontották, több helyen tévesen fordították magyarra, és olyan szavakat is beillesztettek (pl. „korrupciós”, „pénz”), amelyek egyáltalán nem szerepeltek az eredeti anyagban. Az ügyvéd részletesen ki is fejti a videóban elhangzottakat. A készítők a „harasó” (jól) szó helyére a „korrupciós” szót illesztették. Már a szövegkörnyezetből is egyértelmű, hogy a beszélő „jól látszik”-ot mond, hiszen előtte ülő azt mondja: „vedd oldalról”, amire az operátor azt válaszolja: „jól látszik”. Emellett a „pénz” szó egyáltalán nem szerepel a felvételen, és a beszélgetés kontextusában teljesen logikátlan is lenne.

Az írás tartalmazza az Oschadbank közleményét is, amiből kiderül, hogy miért készülhetett a videó: „Az Oschadbank hivatalosan kijelenti, hogy a közzétett videót meghamisították. A felvétel a pénzszállító csoport tagjainak beszélgetését tartalmazza. A magyar közönség számára történő publikáláskor magyar feliratokat adtak hozzá, amelyekbe egy olyan – a hanganyagban nem szereplő – kifejezést illesztettek be, hogy »korrupciós pénz«. A NAV következtetései, amelyek a videót az Oschadbank pénzeszközeinek jogellenes visszatartásával kapcsolják össze, kifejezetten ezen mesterségesen hozzáadott kifejezésen alapulnak.

A videóval kapcsolatos tényleges körülmények: A videó archív felvétel, évekkel korábban készült, Bécs közelében egy pihenőhelyen. Az útközbeni dokumentumnyomtatás bevett gyakorlat cégünknél, mivel a csoport már azelőtt elindul, hogy a partnerünk előkészítette volna a készpénzt. Minden pénzszállító járművünk mobil irodával van felszerelve, amely laptopot és nyomtatót is tartalmaz; a működéshez az autók STARLINK internet kapcsolattal és inverterrel vannak ellátva.

A konkrét út során a jármű invertere [áramátalakítója] meghibásodott, ezért a csoport kénytelen volt egy parkolóban elektromos hálózathoz csatlakozni a dokumentumok kinyomtatásához.”

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerda reggel egy furcsa videót tett közzé a hivatalos csatornáján, amin a hivatal értelmezése szerint az látható, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya, akit az ukrán pénzszállító lefoglalásakor vettek őrizetbe, kollégáival videót készíttet magáról, amint „dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek” egy nyilvános vécében. A NAV szerint a felvétel alátámasztja a magyar hatóságok gyanúját, hogy bűncselekmény történt a szállítás során.

Az már korábban kiderült, hogy a közzétett videófelvétel 2023-ban készült, semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal, és a legénység kihallgatásakor fel sem merült ilyen kérdés a hatóság részéről. Hozzátették, hogy a felvételen nem hangzott el bűncselekmény elkövetésére való utalás.

„A videó helyszín, időpont és a jelenlévő személyek megjelölése nélkül nem más, mint a nyomozóhatóság kommunikációs figyelemelterelése, amely büntetőjogi felelősség megállapítására vagy akár egyszerű gyanú közlésére is alkalmatlan” – írták.

Az ukrán pénzszállítókat képviselő másik ügyvéd, Laczó Adrienn a 444-nek azt mondta, hogy egy teljesen törvényes és minden szükséges papírral, dokumentummal rendelkező szállítmány volt, ami a Raiffeisen Bankból jött.