Magyar vízummal csempészték a vietnámiakat az Egyesült Királyságba

Az Europol három országban, Franciaországban, Németországban és Magyarországon hajtott végre rajtaütést egy vietnámi bűnszervezet ellen, ami az EU-n keresztül csempészett embereket az Egyesült Királyságba. A hatóságok összesen 8 embert fogtak el. A Rendészeti államtitkárság közleménye szerint a tettesek közösségi médiában kifejezetten vietnámiaknak szóló hirdetésekkel csábították a szigetországba vágyó ügyfeleiket: megszervezték az utazást, szállást biztosítottak, sofőröket, segítőket intéztek.

A magyar hatóságok által kiadott, rövid távú vízummal vagy tartózkodási engedéllyel beléptek a schengeni térségbe, repülővel Franciaországba utaztak, ahonnan kis, felfújható csónakokkal érhették el a brit partot.

A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint főszervező és közvetlen alsó kapcsolata is Magyarországon tartózkodott. Az alsó kapcsolat a közelmúltban repült Magyarországra: Dubajból érkező járatáról leszállva szúrták ki a reptéri rendőrök. Azóta már átadták a francia hatóságoknak, azonban a főszerveztőt továbbra is keresik. Nguyen Tommy ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

A pénzmozgatást egy Európát Vietnámmal összekötő, földalatti bankrendszer tette lehetővé, amely biztosította a likviditást, és a bűncselekményből származó bevételek hazautalását. A hálózat havonta legalább 15 határsértőt szállított, egyenként akár 22 ezer euróért - a bűnbanda bevétele mára elérhette akár a 3 millió eurót is.

A BBC tavaly januári riportjában írt arról, hogy az embercsempészetet megszervező cégek utazási irodaként vagy hivatalosan engedélyezett külföldi munkaszerződések közvetítőjeként mutatják be magukat, a gyakorlatban azonban sokan embercsempészést is kínálnak az Egyesült Királyságba más európai országokon keresztül. Általában idealizált képet festenek a brit életről, és keveset mondanak azokról a kockázatokról és nehézségekről. 2019-ben Essex 39 vietnámi állampolgár holttestét találták meg egy légmentesen zárt konténerben egy teherautó hátulján.

A BBC szerint ezek a „közvetítők” jellemzően 15 ezer és 35 ezer font közötti összeget kérnek az Egyesült Királyságba vezető útért. Magyarország népszerű belépési pont az Európai Unióba, mert vendégmunkás-vízumot kínál vietnámi útlevéllel rendelkezők számára.