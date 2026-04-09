Az orosz hatóságok átkutatták a Novaja Gazeta moszkvai szerkesztőségét

Az orosz hatóságok csütörtökön razziát tartottak a Novaja Gazeta moszkvai szerkesztőségében. „Nem tudjuk az okát – ügyvédeinket nem engedik be az irodába, ahol a munkatársaink egy része is jelen van” – közölte a lap. Az állami hírügynökség, a RIA Novosztyi rendvédelmi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a kutatások egy olyan ügyhöz kapcsolódhatnak, ami személyes adatok állítólagos jogellenes felhasználásával függ össze.

Az orosz belügyminisztérium szerint március 10-én indult büntetőeljárás hasonló vádak miatt. Azzal gyanúsítják őket, hogy „illegális információs forrásokon keresztül fértek hozzá személyes adatokhoz”. Hozzátették, hogy a hatóságok szerint ezeket az adatokat olyan cikkek előkészítésére használták, amik „negatív tartalmat” mutatnak be orosz állampolgárokról.

Később csütörtökön a RIA Novosztyi arról is beszámolt, hogy őrizetbe vették a Novaja Gazeta újságíróját, Oleg Roldugint személyes adatok helytelen kezelése miatt, és kihallgatják. Roldugin a Szobeszednyik című lap egyik társalapítója, ahol az orosz vezetők korrupciós ügyeiről írt. A Novaja Gazetában megjelent cikkei között szerepeltek vizsgálatok Ramzan Kadirov csecsen vezető belső köréről, valamint az orosz állami üzemeltetésű Max üzenetküldő alkalmazásról.

2022 márciusában a Novaja Gazeta munkatársainak egy része elhagyta Oroszországot, és Lettországban megalapította a Novaja Gazeta Europe kiadványt, hogy elkerülje a Kreml cenzúratörvényeinek való megfelelést. A Novaja Gazeta honlapját 2022 novemberében blokkolták Oroszországban, médiaműködési engedélyét pedig 2023 februárjában visszavonták.

A Novaja Gazeta újságírói közül többet megöltek már a Putyin-korszakban. A legismertebb közülük Anna Politkovszkaja, akit 2006-ban lőtték le a saját házában. 2017-ben a lap egyik munkatársa azután költözött el az országból, hogy felgyújtották a kocsiját, a házára savat, a nőre pedig szúrós szagú anyagot öntöttek.

Az állami TASZSZ arról számolt be, hogy a Novaja Gazetát azzal kapcsolatban is vizsgálják, hogy lehetnek-e kapcsolatai a Novaja Gazeta Europe-pal és az Orosz Háborúellenes Bizottsággal.