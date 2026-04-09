Az ukránok szerint már 1,3 millió fölött van a háború orosz áldozatainak száma

1,3 milliónál jár az orosz áldozatok, köztük a halottak, az eltűntek és a sérültek száma a teljeskörű orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanása óta – legalábbis az ukrán hadsereg jelentése szerint, amit a Kyiv Independent ismertetett.
A jelentés szerint Oroszország az embereken túl elvesztett még
közel 12 ezer tankot és 24 ezer páncélozott járművet,
közel 90 ezer jármű- és üzemanyagtartályt,
közel 230 ezer drónt,
több mint 400 repülőgépet és 350 helikoptert,
több mint 1300 légvédelmi rendszert,
közel 40 ezer tüzérségi eszközt és 1700 rakétakilövő rendszert,