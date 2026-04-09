Bezárta a játékraktárba, rángatta a fülüket és vízzel locsolta a gyerekeket egy bölcsődei nevelő Ballószögön

Több kisgyereket bezárt a játékraktárba, rácsapott a kezükre, rángatta a fülüket és vízzel locsolta őket egy nevelő a ballószögi bölcsődében – számolt be róla az RTL Híradó. A szülők januárban tudták meg, hogy mi történt a kisgyerekekkel.

„Nem akartak bemenni a bölcsődébe a gyerekek, volt, aki egész nap sírt, nem nyugtatták meg, volt olyan gyerek, aki az egész nap a padon ücsörgött” – mondta egy szülő az RTL-nek. Ezeket kezdetben beszoktatási nehézségnek vélték, de aztán újabb és újabb információkat tudtak meg. Egy másik szülő arról számolt be, hogy a gyermeke elmesélte otthon, hogy a nevelő bezárta a játékszer-raktárba, lelocsolta vízzel, kezére rácsapott, fülét rángatta. A nyilatkozó apa szerint legalább három gyerekkel bánt így.

A szülők szembesítették mindezzel az intézmény főigazgatóját, aki – mint a szülők mondják – beismerte, hogy tudott minderről. Az önkormányzat is vizsgálatot indított, kirúgták az érintett nevelőt és jelentési kötelezettség elmulasztása miatt megrovást kapott az intézmény főigazgatója, a bölcsőde szakmai vezetője és további három dolgozó.

A történteket a szülők és az önkormányzat is jelezte a gyermekjóléti szolgálatnak, ahol végül feljelentést tettek az ügyben, de az nem derült ki, hogy pontosan milyen gyanúval és ki ellen nyomoznak a rendőrök.