Cáfolni próbálta, de megerősítette a cikkünket a Kocsis Máté által vezetett DPK

Tegnap írunk arról, hogy bár Pálinkás százados csádi misszióval kapcsolatos kitálalása óta a kormány lépten-nyomon hangoztatja, hogy nincs is csádi misszió, ezt egészen sokáig másként gondolták. Annyira másként, hogy a 444 birtokába jutott dokumentum szerint 2025 novemberében a Honvédelmi Minisztérium elkészített egy előterjesztést a kormány részére a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról, amelyben a 2026-os évre hozzávetőlegesen négymilliárd forintos személyi jellegű és pénzügyi dologi kiadással, 21,8 milliárdos logisztikai kiadással, és 1.1 milliárdos nemzetbiztonsági költségekkel számoltak.

A cikkünkben azt is megírtuk, hogy a tervezet nem került a kormány elé, mivel Biró Marcell nemzetbiztonsági tanácsadó az alábbiakat írta:

Tájékoztatom, hogy az előzetes egyeztetésre megküldött, a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról szóló előterjesztés kapcsán a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a következő észrevételt jelezte. Az előterjesztés Honvédelmi Minisztérium által történt előkészítését köszönve, ugyanakkor az aktuális helyzetre való tekintettel a Kormány vonatkozó döntésének meghozatalát nem tartja időszerűnek, amelyre tekintettel az előterjesztés kormányzati döntéshozó fórumra történő benyújtását nem tartja indokoltnak.

Eddig minden bizonnyal már nem jutottak el az olvasásban a Zebra DPK szemfüles hazugságvizsgálói, mert a cikkünkben foglaltakat az alábbiakkal akarták megcáfolni, így viszont csak megerősíteni sikerült a kormányelőterjesztés létezését.

Ez olyan szempontból mindenképp fontos visszajelzés, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól nem kaptunk választ az elküldött kérdéseinkre.

Az előterjesztésről egyébként a Telex is írt, ebben ők is írtak arról, hogy információik szerint az előterjesztés elakadt, de úgy tűnik, eddig nem jutott a Zebra DPK az olvasásban.