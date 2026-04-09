Egy újabb kormánypárti előrejelzés szerint nemcsak Vitályos, Menczer és Németh Balázs, de Tuzson Bence is elbukja egyéniben a választást

Bő egy héttel azután, hogy a Nézőpont Intézet közzétette előrejelzését, amely szerint 66 egyéni mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP – ami jelentős visszaesés a 2022-es 87 egyéni győzelemhez képest –, a szintén eufemisztikusan kormányközelinek mondható Alapjogokért Központ is előállt a maga jóslatával.

Ez első ránézésre még gyengébb kormánypárti eredményt prognosztizál, csak 64 fideszes győzelemmel számol, a képet azonban árnyalja, hogy 7, általuk csatatérnek nevezett körzetre nem adtak győztest, így a Tiszának csak 34 egyéni győzelmet valószínűsítenek a nézőpontos negyvennel szemben. A 7 csatatér körzet olyan, amiből a Nézőpont 4-et a Fidesznek adott, 3-at a Tiszának.

Ami a leglátványosabb: az Alapjogokért Központ szerint a regnáló kormányból nemcsak Hankó Balázs (Pest megyei 6-os, gödöllői központú körzet), hanem Tuzson Bence (Pest megye 5., Göd-Dunakeszi) is elveszíti egyéniben a választást. Az Alapjogokért szerint is veszíteni fog a választókerületében a Fidesz kommunikációja környékén felbukkanó mindhárom jelölt, Vitályos Eszter kormányszóvivő, Menczer Tamás Fidesz-szóvivő és Németh Balázs, a frakció szóvivője.

Némethtel ráadásul már a másik kormányközeli intézet bánik el durvábban, mint a postaládájába kutyaszart gyömöszkölő trollok. Ugyanis míg a fideszes jelölt azzal az egyébként enyhén szólva is unortodox stratégiával kampányol, hogy a DK-s Barkóczi Balázs mögött áll második helyen a körzetében (Budapest 13.), és kettejüket messze leszakadva követi a tiszás Müller Anna, addig a Nézőpont után most az Alapjogokért is azt mondja, hogy valójában Müller nyeri a választást.

Az Alapjogokért által közzétett előrejelzés néhány egyéb érdekessége:

Pest megyét tekintve kissé pesszimistábbak a Nézőpontnál. Míg az 6 fideszes győzelemmel számolt, ők öttel, és két körzetet minősítettek csatatérnek: a pécelit (Pest 7.) – amiről Orbán is azt mondta, hogy ott a Tisza vezet –, valamint a vecsésit (Pest 8.); ezt a kettőt a Nézőpont a Tiszának adta (Tuzson körzetét viszont Tuzsonnak).

A miskolci és debreceni körzetekből csak egyet-egyet adtak a Tiszának (a Nézőpont kettőt-kettőt), a miskolci 1. számút, ahol a négy éve a leggyengébb borsodi eredménnyel győztes Csöbör Katalin a DK-s Jakab Péter indulásában bízhat, valamint a debreceni 2. számút szerintük bukja a Tisza.

Csongrád megye négy körzetéből hármat is a Tisza húz be az Alapjogokért szerint, a két szegedi körzet mellett a hódmezővásárhelyit is (a Nézőpont azt a Fidesznek adta).

Békés megye két körzetét, a békéscsabait és az orosházit is csatatér körzetnek minősítették, ami azért érdekes, mert az orosházit olyan lakmuszkörzetnek mondják, ahol ha nyer a Tisza, országosan is nyerhet. A Nézőpont mind a négy itteni mandátumot a Fidesznek adta.

Bács-Kiskun megyéből egy mandátumot sem adnak a Tiszának, a kecskeméti 2. számú körzet is csak csatatér náluk (a Nézőpontnál azt a Tisza nyeri).

Akárcsak a Nézőpont, az Alapjogokért is úgy számol, hogy bukja a kormánypárti páros jelöltje a két pécsi és a veszprémi mandátumot, vagyis ők is búcsúztatják a parlamenttől a pécsi Hoppál Pétert. A veszprémi 2-es körzet, a balatonfüredi náluk csatatér körzet, a Nézőpont szerint itt Hegedüs Barbara legyőzi a Tisza-alelnök Fortshoffer Ágnest.

A tatabányai körzetet, ahol négy éve csaknem 4000 szavazat előnnyel nyert a fideszes Bencsik János, szintén csatatér körzetnek minősítették.

Az egykori Boldog István-körzetet, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4. számút (törökszentmiklósi központtal) az Alapjogokért a Fidesznek adja, míg a Nézőpont szerint a tiszás jelölt lesz a befutó, a Somogy megyei 3-as, Marcali központú körzetet viszont a Fidesznek, míg a Nézőpont meglepő módon a Tiszának adta.

Az egyik győri és nyíregyházi, valamint a szolnoki és a dunaújvárosi Tisza-győzelem az Alapjogokért Központ szerint sem kérdéses.



