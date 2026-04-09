És most mit miért tett a kormány? Jön a választások előtti utolsó Kormányinfó

Az nem vitás, hogy a háború jogi értelemben vett felelőse Oroszország, ismerte el Gulyás Gergely a HVG kérdésére.

– Orbán egy kisegér és egy oroszlán példájával beszélt a magyar-orosz viszonyról. Milyen állat lenne ebben a példabeszédben az Egyesült Államok, az EU és Ukrajna?

– Az USA biztosan elefánt, az EU egy olyan állat, ami egyre kisebb lesz.

– És Ukrajna?

– Azt meghagyom a meghatározást önöknek.