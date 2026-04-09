Izrael minden eddiginél durvább csapást mért Libanonra, Irán már most értelmetlennek tartja a béketárgyalásokat

Több százan meghaltak Libanonban, miután Izrael a háború eddigi legsúlyosabb csapását mérte az országra szerdán. Válaszul a Libanonban működő Hezbollah milíciával együttműködő Irán megtorlással fenyegetőzött, a parlament elnöke, Mohammed Bager Qalibaf, pedig jelezte, hogy értelmetlennek látják folytatni a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal – írta meg a Reuters.

Fotó: FADEL ITANI/AFP

Donald Trump szerdán közölte, hogy az amerikai hadsereg Irán körül marad, és kész újra támadást indítani, amennyiben Irán nem tartja be a keddi megállapodást. Trump kedden jelentette be a kéthetesre tervezett ideiglenes tűzszünetet, amit mindkét fél győzelemként kommunikált. A szombatra tervezett béketárgyalások napirendi terve azonban mindkét fél részéről eltérő volt, nehéz közös pontokat találni Irán és Amerika békéről szóló elképzelései között.

A tárgyalásokban résztvevő Mohammed Bager Qalibaf parlamenti elnök szerint Izrael sértette meg a tűzszüneti megállapodás több pontját is, amikor fokozta az Iránnal szövetséges Hezbollah elleni párhuzamos háborúját. Izrael és az Egyesült Államok ugyanakkor kijelentették, hogy a kéthetes tűzszünet nem vonatkozik Libanonra, a támadások folytatásáról Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyíltan beszélt.

„Azt hiszem, az irániak úgy gondolhatták, a tűzszünet Libanonra is vonatkozott, pedig nem” – mondta JD Vance Budapesten.

