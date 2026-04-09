Lefoglalta a rendőrség három, Vas 02-ben induló képviselőjelölt ajánlóíveit

Az ügyészséghez érkezett bejelentés alapján indított nyomozást a rendőrség ismeretlen tettesekkel szemben választási csalás és okirathamisítás gyanúja miatt – írja az ugytudjuk.hu. A lap információi szerint a független – valójában hithű fideszes – Magyar Péter, a DK-s Deák Gábor, és a nyilvántartásba sem került NÉP-es Salis Julien Priscilla ajánlásait vizsgálja a hatóság. Azt írják, hogy a bejelentő gyanúja szerint a Vas02-es választókerületben, az ajánlások megszerzésével kapcsolatban merülhetett fel a jogsértés.

Március végén már kerestük a Vas Vármegyei Főügyészséget, hogy valóban nyomozás indult-e a vasi, függetlenként induló Magyar Péter ügyében egy feljelentés nyomán, amire a következő válasz érkezett: „A Vas Vármegyei Főügyészségre a mai napon – a Vas 02. OEVK-ben történt választási csalás és okirathamisítás gyanúja miatt tett feljelentés tárgyában – megküldött megkeresésére tájékoztatom, hogy a Vas Vármegyei Főügyészség a feljelentést 2026. március 26. napján továbbította az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz. A feljelentés alapján megtett intézkedésről a Rendőrség adhat felvilágosítást.” A rendőrséget is többször kerestük, onnan nem érkezett válasz.

A helyi választási iroda vezetője megerősítette az ugytudjuk.hu értesüléseit, miszerint április 2-án a rendőrség lefoglalta a választási iroda páncélszekrényében tartott ajánlóívek közül azokat, amelyeket Magyar Péter (független), Deák Gábor (DK), és Salis Julien Priscilla (NÉP) jelöltek adtak le.

Az irodavezető azt is elmondta, hogy egyelőre nem kaptak információt visszalépésről, amit csütörtök délutánig lehet megtenni.