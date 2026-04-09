Lopni próbáltak a Szőlő utcai javítóintézet kiürítése közben

Tisztítószereket, takarítóeszközöket és egy használt vízforralót is megpróbált ellopni a Szőlő utcai javítóintézet kiürítése során az egyik büntetés-végrehajtási felügyelő – írja a Telex. Rajta kívül két rab is megpróbált lopni, náluk ceruzákat, filceket és zsinórokat találtak a nagytakarítás után. Ezeket a tárgyakat megtalálták náluk, de a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka feljelentéseket tett az ügyben.

Szőlő utcai javítóintézet Fotó: Németh Dániel/444

A Szőllő utcai javítóban kitört botrány után januárban a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Január 30-án már rabok ürítették az épületet, szortírozták a leltárba vett berendezési tárgyakat, és tisztasági festést is végeztek. A tervek szerint létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. Eközben 2,6 milliárdért elárverezték az épületet, nem tudni, ki vette meg.