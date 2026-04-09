Magyar Péter: A Tisza-kormány nyilvánosságra hozza a kegyelmi ügy aktáit

„A Tisza-kormány nyilvánosságra hozza a bicskei kegyelmi ügy aktáját és a húsz év alatt a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményeket” – írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter csütörtök délután. Az nem derül ki pontosan, milyen aktákra gondol, amit tudni, hogy a köztársasági elnök hivatalán kívül az igazságügyi minisztériumban is keletkezhettek dokumentumok.

2024. február 2-án jelent meg az a cikkünk, amelyben beszámoltunk róla, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak. Az ügy napokon belül közéleti vihart kavart, amelynek végén lemondásra kényszerült Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit is, aki igazságügyi miniszterként ellenjegyezte a döntést. Magyar Péter a lemondások másnapján adta első interjúját a Partizánban.

Sok részletet a mai napig sem tudunk a kegyelmi ügyről. Így például azt, hogy pontosan kik írták meg a kérvényt a köztársasági elnöknek K. Endre kegyelmének ügyében.