Magyar Péter feketeruhások helyett tömeget vitt a győri utcákra

„Mocskos libsi köcsögök vagytok” – belehasít ez a mondat a békésen ácsorgó tiszás tömegbe Győrben a Dunakapu téren, de csak egy huszonévesekből álló társaságba érkezik meg a haver. Röhögnek, nagy kézfogások, „libsi köcsög vagy te is”. Tiszás táblák és sör van náluk, nem ez az első ilyen rendezvényük. Fesztiválhangulat van egy órával kezdés előtt.

Három nappal az országgyűlési választások előtt Magyar Péter az Észak-Dunántúlt dolgozta meg. Balatonfüreden kezdett 11-kor, aztán Sümeg, Sopron, Mosonmagyaróvár, és végül Győr. Este 6 körül már rengetegen vannak a téren, pedig Magyar ekkor még Mosonmagyaróváron beszélt. Megtelnek a környező teraszok, bankot robbant ma a kávézó, a fagyizó, a pizzás.

Fotó: Németh Dániel/444

De a zászlóárus a legnagyobb nyertese annak, hogy az elmúlt két évben megduplázódott a nemzeti szimbólumokkal dolgozó tömegpártok száma az országban. Kint vannak a fideszes rendezvényeken, és itt is. A Tisza saját mozgó boltja előtt is hosszú sor áll.

Kétellyel figyelik a tömeg egyik sarkában, ahogy egy férfi a tévének nyilatkozik. A propagandának? Nem érdemes szóba állni velük – pedig a francia közszolgálati televízió érdeklődik csak. Vannak itt német, és osztrák tévétől is, nemzetközi balhé lett a magyar választásból.

Bölcsen témázgatnak a várakozó tömegben az ismerősök. “Ami késik, az nem most van!” – hát igen. „Én már ezt a Mediánt el sem merem hinni” – közben összefonja a mutató és a középső ujját. „Csak már legyünk túl rajta” – heves bólogatás. „Pétert” mindenki tegezi, ez valamikor kialakult és így maradt. Valaki egy XXL-es zacskó pufit tart a magasba, hogy megtalálja, akivel telefonál. Többen elmesélik, hogy vasárnap szavazás után felutaznak Budapestre, és ott töltik az éjszakát. Valami buli lesz, vagy így, vagy úgy.

„Jézus ereje” – ezzel kezdi a felkonfot az egyik tiszás stábtag, akinek be kell melegítenie a tömeget. A színpadról tényleg meggyőző lehet a látvány, rogyásig tele a tér. Túlzás nélkül tízszer annyian lehetnek, mint Orbán országjárásán voltak nem messze ettől a helyszíntől alig két héttel ezelőtt. Győr ez alapján megvan a Tiszának.

Miközben a stábtag bemozgatja a tömeget, a színpad mögött a kollégái kapkodva húznak fel egy kábelt egy ház második emeltének ablakába. Elment a műholdas internet, rögtönözniük kellett.

Az István a király zenéjéből tudják az egybegyűltek, hogy megjött Magyar Péter. Ujjongások, „árad a Tisza”, egy férfi zavart tacskóját tartja a magasba, miközben skandálja.

Magyar elmeséli a szokásos paneleket, elemében van. A „Mávos János” poénon szó szerint sikítoznak az emberek. A menetrend szerinti ájulás is megvan, az „orvost szeretnénk kérni” a legfeszültebb pillanata az egész estének. Magyar megtapsoltatja a „hősöket” (Szabó-Pálinkás-Gundalf) és „a bátor magyar nőket”, elsorolja a független média all stars tényfeltárásait MNB-ügytől a kémbotrányig. Sokan a két győri jelöltet már meg se hallgatják, hosszú volt így is, és mindketten rettenetes szónokok.

A lényeg, hogy a Tisza győzni fog, „nem kicsit, hanem nagyon”, és hogy rendszerváltás. Ezeket Magyar meggyőződéssel mondja, és ez láthatóan ráragad a tömegre.

Orbán győri fellépésén feszültek először komolyan egymásnak a fekete ruhás verőemberek és az ellentüntetők, a miniszterelnök a színpadról ordibált feléjük. Súlyos pillanatai voltak ezek a kampánynak, azt írtuk akkor, Győrben kicsúszott Orbán Viktor kezéből az országjárása.

Ehhez képest a Tisza rendezvényén nem történt semmi különös. Sokan voltak, Magyar Péter felmondta a kötelezőt. Nem kell túlfeszíteni ezt a párhuzamot, hogy belelássuk az elmúlt hetek kampányát.

Amikor ehhez a cikkhez arról kérdeztük a Tisza kampányában dolgozó forrásainkat, az elmúlt hetek botrányaiból melyiket hallják vissza leggyakrabban kopogtatás vagy pultozás közben, a legtöbben azt mondták, ezek az ügyek túl bonyolultak, és túl sok van belőlük ahhoz, hogy részleteiben eljussanak a szavazók többségéhez. „Azt érzékelik az emberek, hogy valami gáz van a Fidesz körül, szemét dolgok vannak” – magyarázta egyikük.

Mindeközben a Tiszával ugyanaz van, mint eddig. Az elnöke tereken szónokol, a képviselőjelöltjei és önkéntesei pedig kopogtatnak. Magyar holnap reggel 9:30-kor Sülysápon kezd. Két nap van hátra.