Magyar Péter Sopronban: Elmegyünk Dubajba, Csádba, Amerikába, hazahozzuk a magyarok pénzét

Egy szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország elveszett, máskor verd be jól a patkószeget.
Országjárásának csütörtök délutáni, soproni állomásán ezt a mini tanmesét is elmondta több ezres közönsége előtt Magyar Péter. Tette ezt azt illusztrálandó, hogy bár újabb felmérések és kalkulációk jöttek ki arról, hogy a Tisza kétharmadra számíthat a vasárnapi választáson, valójában minden szavazat számít. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint nem közvélemény-kutatásokat kell nyerni, hanem választást, és sok körzet van az országban, ahol szoros lesz az eredmény.
A tanmese sokaknak ismerősnek tűnhetett, nem véletlenül: Orbán Viktor sokszoros miniszterelnök számos alkalommal elmondta, így tett például a 2014-es választásokat közvetlenül megelőző beszédében is.
Hogy a patkószeges újrahasznosítás hasznos lehet-e, rövidesen kiderül, de az biztos, hogy Magyar Sopronban azt mondta: Magyarország és az ország legerősebb, legszervezettebb politikai közössége ezt a választást nem kicsit, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg fogja nyerni. Ennek a dolognak vége van, a dicstelen szakaszt le fogjuk zárni, több mint 3 millióan új fejezetet fogunk kezdeni – magyarázta –, bármit is próbál tenni „ez az aljas, korrupt, rettegő, bukás előtt álló hatalom”.
Ahhoz azonban, hogy mindez tényleg megtörténjen, a Tisza-kormányfőjelölt szerint még sokat kell dolgozni, hogy „a győzelem ne csak a Holdról, hanem a Kremlből is látsszon”.
Külön szólt a fiatalokhoz Magyar, azzal, hogy beszéljenek a szüleikkel, a nagyszüleikkel, a dédszüleikkel, vegyék rá őket, hogy ne félelemből, rettegésből, hanem az utódaikat szem előtt tartva szavazzanak. Félni ugyanis már nincs mitől.
Magyar Péter értekezett még röviden egy szerinte körvonalazódó Fidesz–Mi Hazánk-koalícióról is, aminek a miniszterelnöke szerinte a „bukott batidai bakter, Mávos János” lenne, és ami végrehajtaná a huxitot, kivezetné az országot az Európai Unióból. „Ők mehetnek keletre, mehetnek az Urálon túlra, de mit itten maradunk” – mondta, hiszen „Szent István már több mint ezer éve kijelölte Magyarország helyét.
A miniszterelnök-jelölt ezeken túl jórészt az ismert topikokat részletezte, megemlítve, hogy a kormány egyre tehetségesebben teljesít az öngóllövészet nevezetű új sportágban, de a nép ítéletet fog mondani, és a kimenekíteni próbált vagyonokat is vissza fogják szerezni. „Elmegyünk Dubajba, Csádba, az USA-ba, hazahozzuk a magyarok pénzét” – mondta.
Kiemelte még, hogy a Tisza-kormány valóban a béke kormánya lesz – nem úgy, mint a Fidesz –, nem küld se katonát, se fegyvert semmilyen konfliktusba, és biztos, hogy nem lesz sorkatonaság sem. Rend, béke, biztonság és fejlődés lesz, és olyan kormány, ami minden magyart képviselni fog.