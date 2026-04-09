Magyar Péter Sopronban: Elmegyünk Dubajba, Csádba, Amerikába, hazahozzuk a magyarok pénzét

Egy szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország elveszett, máskor verd be jól a patkószeget.

Országjárásának csütörtök délutáni, soproni állomásán ezt a mini tanmesét is elmondta több ezres közönsége előtt Magyar Péter. Tette ezt azt illusztrálandó, hogy bár újabb felmérések és kalkulációk jöttek ki arról, hogy a Tisza kétharmadra számíthat a vasárnapi választáson, valójában minden szavazat számít. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint nem közvélemény-kutatásokat kell nyerni, hanem választást, és sok körzet van az országban, ahol szoros lesz az eredmény.

A tanmese sokaknak ismerősnek tűnhetett, nem véletlenül: Orbán Viktor sokszoros miniszterelnök számos alkalommal elmondta, így tett például a 2014-es választásokat közvetlenül megelőző beszédében is.

Hogy a patkószeges újrahasznosítás hasznos lehet-e, rövidesen kiderül, de az biztos, hogy Magyar Sopronban azt mondta: Magyarország és az ország legerősebb, legszervezettebb politikai közössége ezt a választást nem kicsit, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg fogja nyerni. Ennek a dolognak vége van, a dicstelen szakaszt le fogjuk zárni, több mint 3 millióan új fejezetet fogunk kezdeni – magyarázta –, bármit is próbál tenni „ez az aljas, korrupt, rettegő, bukás előtt álló hatalom”.

Ahhoz azonban, hogy mindez tényleg megtörténjen, a Tisza-kormányfőjelölt szerint még sokat kell dolgozni, hogy „a győzelem ne csak a Holdról, hanem a Kremlből is látsszon”.

Külön szólt a fiatalokhoz Magyar, azzal, hogy beszéljenek a szüleikkel, a nagyszüleikkel, a dédszüleikkel, vegyék rá őket, hogy ne félelemből, rettegésből, hanem az utódaikat szem előtt tartva szavazzanak. Félni ugyanis már nincs mitől.

Magyar Péter értekezett még röviden egy szerinte körvonalazódó Fidesz–Mi Hazánk-koalícióról is, aminek a miniszterelnöke szerinte a „bukott batidai bakter, Mávos János” lenne, és ami végrehajtaná a huxitot, kivezetné az országot az Európai Unióból. „Ők mehetnek keletre, mehetnek az Urálon túlra, de mit itten maradunk” – mondta, hiszen „Szent István már több mint ezer éve kijelölte Magyarország helyét.

A miniszterelnök-jelölt ezeken túl jórészt az ismert topikokat részletezte, megemlítve, hogy a kormány egyre tehetségesebben teljesít az öngóllövészet nevezetű új sportágban, de a nép ítéletet fog mondani, és a kimenekíteni próbált vagyonokat is vissza fogják szerezni. „Elmegyünk Dubajba, Csádba, az USA-ba, hazahozzuk a magyarok pénzét” – mondta.