Egy hónap után kurtán-furcsán elutasította a rendőrség, hogy nyomozást indítson a Mol bennfenteskereskedelem-gyanús ügyében

A bűncselekmény gyanúja hiányzik – a BRFK gazdaságvédelmi osztálya ezzel indokolta, hogy egy hónapig tartó feljelentés-kiegészítés után elutasította azt a feljelentést, amit a Mol bennfenteskereskedelem-gyanús tranzakciója miatt tett egy magánszemély. A feljelentő lapunknak is elküldte a végzést, amit megmutattunk egy büntetőjogásznak, aki neve elhallgatását kérve úgy reagált: „ez tipikus példája annak, amikor valamiért nagyon nem akarnak nyomozást indítani”. A feljelentő hasonló véleményen volt: azzal a megjegyzéssel küldte el a határozatot, hogy „süt belőle, hogy nem akarnak nyomozást indítani”.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

A feljelentést a neve elhallgatását kérő magánszemély – aki lapunknak azt mondta, nincs köze a cég ügyeihez, csak a sajtóban megjelent hírek alapján érezte úgy, hogy valamit tennie kell – még február végén tette a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A feljelentést a rendőrség befogadta, de a Készenléti Rendőrség NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya egy február 27-én kelt határozattal azt hatáskör hiánya miatt áthelyezte az ügyben illetékes BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályához. Mint korábban megírtuk, a rendőrség előbb feljelentés-kiegészítést rendelt el, majd annak harmincnapos határidejének leteltével arra jutott, nincs itt semmi látnivaló.

A végzésből kiderül egyébként, hogy mi is történt ez alatt a harminc nap alatt, de előbb röviden arról, hogy mi ez az ügy. A történet még február végén kezdődött, amikor a 24.hu arról számolt be, hogy a Mol több vezetőjénél bennfentes kereskedelem gyanúja merült fel. Dióslaki Gábor, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének elnöke közérdekű bejelentéssel fordult az MNB-hez, amiben kérte annak kivizsgálását, hogy a Mol megsértette-e a tájékoztatási kötelezettségét, illetve ezzel összefüggésben a cég vezető tisztségviselői végrehajtottak-e bennfentes tranzakciókat.

A cikk nyomán a 444 kiderítette, hogy három Mol-vezető Mol-részvényei túlnyomó részétől (91,22-100 százalékától) megvált a Barátság-kőolajvezeték elleni, azóta is tartó leállást okozó orosz támadás január 27-i és az olajszállítás leállásáról szóló, február 16-i Mol-bejelentés közötti időszakban. Anthony Radev és Járai Zsigmond igazgatósági tagok, valamint Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes összesen 1 366 010 112 forintnyi bevételt értek el a tranzakciókkal.

Varga Mihály jegybankelnök már február 24-én, az első hír megjelenésének napján elmondta a Reuters kérdésére, hogy az eljárás elindult, vizsgálják, történt-e jogsértés az érintett tranzakciók során. Az eljárás sorsát firtató kérdéseinkre az MNB március közepén azt válaszolta: „A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan vizsgálja a tőkepiaci kibocsátókkal kapcsolatos tranzakciókat. A jegybank a MOL Nyrt. részvényeivel kapcsolatos bennfentes kereskedés gyanújára vonatkozó bejelentés alapján megvizsgálja, hogy sérültek-e a kibocsátóhoz kötődő egyes tőkepiaci tranzakciók kapcsán a tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó rendelkezések. Amíg a hatósági eljárás zajlik, az MNB arról további részleteket nem közölhet.”

A rendőrség nyomozást visszautasító végzését egyébként kedd este kézbesítettek a feljelentőnek, néhány órával azután, hogy a 444 kérdésére, már nem először, annyit válaszoltak: „a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a feljelentés-kiegészítés folyamatban van”. Ez csak apró érdekessége az ügynek, az igazán figyelemreméltó állítások magában a végzésben olvashatók.

Abból ugyanis az tűnik ki, hogy az egy hónapnyi adatgyűjtés során a rendőrség egyrészt egyetlen darab újságcikk alapján tájékozódott az ügyben. Az ráadásul nem is a 24.hu eredeti híre, nem is az annak nyomán a lapunkban megjelent részletes számítás a tranzakciók értékéről és nagyságrendjéről. Ezek helyett a rendőrség csak egy, az eredeti 24.hu-cikkből készült néhány bekezdéses lapszemlére hivatkozik: „Adatgyűjtés során megállapításra került, hogy a Népszava weboldalán »Másfél milliárd forintot kaszált néhány MOL vezető részvények eladásával a Barátság kőolajvezeték leállásakor« címmel cikk jelent meg”; ezt a cikket két bekezdésben foglalták össze a határozatban.

Mit tett még a rendelkezésére álló egy hónapban a BRFK? Összeszedte a bennfentes kereskedelem törvényi minősítését – ez nagyjából háromnegyed oldal a levélben egy Btk-paragrafus és egy EU-rendelet alapján –, letöltötte a tőzsde honlapjáról az érintett tranzakciókról szóló közzétételt, valamint felvilágosítást kért az MNB-től, amelynek a válaszát idézve leírta az üggyel kapcsolatos Mol-álláspontot (miszerint minden rendben történt). Magát a Molt nem keresték meg, ahogy az ügyet elindító TEBÉSZ vezetőjét sem, egy, a bennfentes kereskedelem kérdésében jártas szakértőt sem, ennyi is elég volt, hogy megállapítsák: nincs itt semmi látnivaló.

A határozat legmeglepőbb állítása az, hogy

„az MNB tájékoztatása alapján jelenleg nem folytatnak piacfelügyeleti eljárást, azonban felügyeleti tevékenysége körében adatgyűjtést végez a cselekmény kapcsán”.

Mivel ez ellentmondani látszik az MNB-től kapott korábbi tájékoztatásnak, illetve Varga jegybankelnök szavainak, megkérdeztük a nemzeti bankot, hogy akkor most van eljárás vagy nincs eljárás, és ha van, milyen eljárás is van. A cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a szerdán kora reggel elküldött emailünkre, ahogyan a BRFK sem válaszolt a feljelentés-kiegészítéssel kapcsolatos kérdéseinkre.

A dolog egyébként várhatóan nem marad annyiban. A feljelentést benyújtó magánszemély ugyanis kérdésünkre azt írta: „Tervezek panaszt tenni, van rá 8 nap, de még nem fogalmaztam meg”.

gazdaság Mol bennfenteskereskedelem-gyanús tranzakció Varga Mihály Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetség feljelentés-kiegészítés mnb Székely Ákos bűncselekmény BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály BRFK járai zsigmond BRFK gazdaságvédelmi osztálya bennfentes kereskedelem feljelentés elutasítva Dióslaki Gábor Készenléti Rendőrség NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya gazdaság MOL anthony radev nemzeti nyomozó iroda
Kapcsolódó cikkek

Két Mol-vezető az összes részvényét, a harmadik a részvényei 91 százalékát adta el a bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletekben

A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem jön az orosz olaj, a Mol ezt csak február 16-án jelentette be. A köztes időben a cég három vezetője szinte az összes részvényét eladta, amit közülük ketten évek óta csak felhalmoztak. A Mol szerint nem volt bennfentes információ, hogy tizedik napja állnak a szállítások.

gazdaság