Orbitálisat hazudnak Orbánék a legújabb plakátjukon

gazdaság

„A benzin és a gázolaj hazánkban a legolcsóbb Európában",

hirdeti a kormány a legújabb plakátjain, dicsőítve a legutóbbi árszabályozó, piaci beavatkozásnak minősülő intézkedésüket, az üzemanyagok védett árát.

Kormányzati plakát a Bogdáni úton
Fotó: 444

A lépésre azért volt szükség, mert a Hormuzi-szoros lezárásával és az iráni háborúval megindult felfelé az olaj világpiaci ára, aminek következtében az üzemanyagárak is meredek emelkedésnek indultak.

Ezért a kormány úgy döntött, hogy a benzin literenkénti árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban maximalizálja. Azóta időről időre elbüszkélkednek saját döntésük eredményével, ebben pedig az sem zavarja a kormányzati kommunikációs szakembereket, hogy olyan összehasonlítási alapot válasszanak, ami teljesen alaptalan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis nem rest a nyugat-európai országok áraihoz hasonlítani a védett árakat. Holott a példaként hozott országokat (mint Németország, Franciaország) sehogy sem lehet egy lapon említeni hazánkkal. Erre sem az országok, gazdaságok mérete, sem az árszínvonal, sem a fizetések, sem a vásárlóerő nem ad alapot.

Orbánéknak azonban sikerült még ezen is túltenniük. A legújabb kormányzati plakátokra felírt mondat ugyanis egész egyszerűen hazugság. Valótlan. Nem igaz. Rögzítem: NEM a magyar „védett” üzemanyagárak a legalacsonyabbak Európában.

Mutatom is a holtankoljak.hu adatai alapján a rangsort a benzin és a gázolaj esetében is az április 8-i állapot szerint. A benzin tíz országban is olcsóbb a magyar védett árnál, egyebek mellett Spanyolországban, Cipruson, Máltán, Bulgáriában.

Forrás

A 615 forintos védett árnál pedig négy európai országban lehet olcsóbban tankolni gázolajat: Észak-Macedóniában, Törökországban, Máltán és Fehéroroszországban. Illetve mindkét üzemanyagfajta olcsóbb Oroszországban is, de mivel nem teljesen az európai kontinensen fekvő országról van szó, ezért az ábránkon is csak halványan tüntettem fel.

Forrás
gazdaság tankolás üzemanyagár gázolajár benzinár kormánypropaganda hazugság dízelár
A nemzetgazdasági miniszter valamiért azt gondolja, jó ötlet a „hanyatló Nyugatot" példaként állítani. Pedig ha megnézné a fizetéseket is, rögtön nem lenne oka a dicsekvésre.

Székely Sarolta
gazdaság

Haász János
gazdaság