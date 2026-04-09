Orbitálisat hazudnak Orbánék a legújabb plakátjukon

„A benzin és a gázolaj hazánkban a legolcsóbb Európában",

hirdeti a kormány a legújabb plakátjain, dicsőítve a legutóbbi árszabályozó, piaci beavatkozásnak minősülő intézkedésüket, az üzemanyagok védett árát.

Kormányzati plakát a Bogdáni úton Fotó: 444

A lépésre azért volt szükség, mert a Hormuzi-szoros lezárásával és az iráni háborúval megindult felfelé az olaj világpiaci ára, aminek következtében az üzemanyagárak is meredek emelkedésnek indultak.

Ezért a kormány úgy döntött, hogy a benzin literenkénti árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban maximalizálja. Azóta időről időre elbüszkélkednek saját döntésük eredményével, ebben pedig az sem zavarja a kormányzati kommunikációs szakembereket, hogy olyan összehasonlítási alapot válasszanak, ami teljesen alaptalan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis nem rest a nyugat-európai országok áraihoz hasonlítani a védett árakat. Holott a példaként hozott országokat (mint Németország, Franciaország) sehogy sem lehet egy lapon említeni hazánkkal. Erre sem az országok, gazdaságok mérete, sem az árszínvonal, sem a fizetések, sem a vásárlóerő nem ad alapot.

Orbánéknak azonban sikerült még ezen is túltenniük. A legújabb kormányzati plakátokra felírt mondat ugyanis egész egyszerűen hazugság. Valótlan. Nem igaz. Rögzítem: NEM a magyar „védett” üzemanyagárak a legalacsonyabbak Európában.

Mutatom is a holtankoljak.hu adatai alapján a rangsort a benzin és a gázolaj esetében is az április 8-i állapot szerint. A benzin tíz országban is olcsóbb a magyar védett árnál, egyebek mellett Spanyolországban, Cipruson, Máltán, Bulgáriában.

A 615 forintos védett árnál pedig négy európai országban lehet olcsóbban tankolni gázolajat: Észak-Macedóniában, Törökországban, Máltán és Fehéroroszországban. Illetve mindkét üzemanyagfajta olcsóbb Oroszországban is, de mivel nem teljesen az európai kontinensen fekvő országról van szó, ezért az ábránkon is csak halványan tüntettem fel.