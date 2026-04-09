Orosz tengeralattjárókat lepleztek le a britek az Egyesült Királyságtól északra

John Healey brit védelmi miniszter csütörtökön az Egyesült Királyságot fenyegető orosz veszélyről adott tájékoztatást. Healey egy Oroszország által nemrég végrehajtott katonai műveletről számolt be, azt mondta, hogy az Egyesült Királyság Norvégiával és más szövetségesekkel együttműködve „reagált az orosz tevékenység fokozódására” az Egyesült Királyságtól északra fekvő Atlanti-óceánon.

Sajtótájékoztatója szerint a műveletben egy orosz Akula-osztályú tengeralattjáró, valamint az orosz védelmi minisztérium Mélytengeri Kutatási Főigazgatóságának két tengeralattjárója vett részt.

Healey beszámolója szerint az Egyesült Királyság fegyveres erőket is bevetett annak biztosítására, hogy az orosz tengeralattjárókat a hét minden napján, a nap minden órájában figyeljék. Ehhez hozzátette, hogy az orosz tengeralattjárók már elhagyták az Egyesült Királyság vizeit. Elmondása szerint a művelet több mint egy hónapig tartott, mire az orosz tengeralattjárók visszavonultak.

A brit védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy „súlyos következményei lesznek a kábelek megrongálására irányuló kísérletnek”, majd Vlagyimir Putyin orosz elnöknek üzent: „Látjuk Önt, látjuk, hogy mit művel a kábelekkel és a csővezetékekkel.”

Vagyis Healey szerint az oroszok elsődleges célpontjai a tengerfenéken futó vezetékek voltak, amelyek a fűtéshez szükséges gázt, illetve a távközlési adatforgalom 99 szézalékát biztosítják. (BBC)