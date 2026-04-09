Oroszok Kiskunlacházán, meg a vonal másik oldalán

reggel 4

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a legfontosabb szerdai cikkeket, híreket. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Magyar Péter váci fellépésén olyasmi történt, amit nem nagyon láttunk: az egy hete még ismeretlen, a kormány által letámadott Hrabóczki Dánielhez, vagyis Gundalfhoz hosszú sorban álltak fiatal lányok és fiúk autogramért és szelfiért. A Medián biztos kétharmadot jósol a Tiszának, de Magyar szerint nem közvélemény-kutatást kell nyerni, és nem szabad elaludni. A Tisza elnöke beszéd közben kóstolta be az orosz propagandistát Lacházán, a tömeg pedig „ruszkik, haza!" skandálásban tört ki. Orbán Balázs attól fél, hogy az ellenzék nem fogja elfogadni a választási vereséget.

Fotó: Németh Dániel/444

Ez a 3 Gundalf-pillanat jól mutatja, hogyan reccsent meg a propagandagépezet: a NER történetének egyik legsúlyosabb húzása volt a titkosszolgálati meghallgatás publikálása. A megfélemlítés volt a cél, az eredmény viszont valami egészen más lett. És mindez napok alatt lejátszódott.

Feladni soha nem fogja – Orbán Viktor Sopronban. Rekedten, de lendületesen kezdte meg a kampány utolsó hetét a miniszterelnök, aki most az ellentüntetőket is humorral próbálta kezelni. Orbán elnézést kért, amiért 40 éve ott van a tévében, de érezni lehetett, hogy ha rajta múlik, lesz az még 40. A Sátán prófétájának végnapjai címmel írt eszkatologikus próféciát a Békemenet főszervezője.

Fotó: Németh Dániel/444

A Politico szerint Magyarország és Oroszország 12 pontos tervben állapodott meg a kapcsolatuk erősítéséről. Szijjártó Lavrovnak: „Nem éreztem úgy, hogy az európaiak nagyon boldogok lennének, tudod? És ebből éreztem, hogy a dolgok talán jól mentek.” A Kreml szerint a kiszivárgott Orbán-Putyin beszélgetés „a magyar miniszterelnök mellett szóló érv”. Szijjártó minden segítséget felajánlott Iránnak egy újabb, a Washington Postban publikált lehallgatási jegyzőkönyv szerint. Vitézy Dávid szerint „nem ma kezdődött, hogy az orosz érdek felülírta a magyar közérdeket”. JD Vance nem gondolja, hogy az USA beleavatkozna a magyar választásokba.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko/MTI/MTVA

Kilátszani a Fidesz és a Tisza közül nagy kihívás, a Mi Hazánk minden bajt a piti bűnözőkre és a velük kesztyűs kézzel bánó, felelőtlen globalistákra fog az idei kampányában. A pártvezetésen túl a jelölteknek még van mit tanulniuk a netes kampányban, de segítségükre van a Bűnvadászok három kisbusza, amivel sokan akarnak egy szelfit.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Fiúk, hahó, Orbán Viktor rendszerét kell leváltani, nem a DK-t” – Dobrev Klára nem számol olyan forgatókönyvvel, hogy a DK nem jut be a parlamentbe, és nem érdekli, hogy a Fidesz mivel kampányol. Szerinte egy hárompárti parlament Orbán miniszterelnökségének folytatását jelentené, és azt is mondja, hogy nem léptetnek vissza több jelöltet, mert azzal már a kormányváltó szavazatok száma csökkenne.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Fidesz és hozzá köthető szervezetek AI-generált tartalmakkal, tarkón lőtt apák videójával, trollfarmokkal árasztják el a Facebookot. Az Médiahatóság elnöke azt állítja, a hatósága tehetetlen, de ez csak részben igaz, mert több csatornán is lenne lehetőségük lépni, csak az akarat hiányzik.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Kiderült, hogy nem úgy volt Nagy Mártonék Fertő tavi kitelepülése, ahogy arról a miniszter beszélt. Orbán Sára kiköltöztette cégét a Tiborcz-féle irodaházból – eljött az idő, hogy elhagyják a sógor irodaházát és saját irodát béreljenek. Újabb kipakoló rendőr: Az NNI kiberbűnözés elleni osztályának ajtajára kódolva írták ki, hogy „Fuck Orbán, Fuck Putyin”. Sokat köszönhet a kormány az árstopnak, 1,8 százalék volt az infláció márciusban. Három éve nem látott növekedést hozott a február a benzinkutakon.

Fotó: 444

Bár a kormány szerint szó sincs csádi misszióról, tavaly novemberben még több mint 27 milliárdos költséggel számolt a Honvédelmi Minisztérium csak 2026-ra. A végül nem tárgyalt előterjesztésből az is kiderült, hogyan tervezett a minisztérium kommunikálni: sehogy.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Jogerősen elítéltek két vádlottat a túlárazott pécsi buszvásárlás ügyében, aminek még az utolsó perbeszédében is előkerült a fideszes Bánki Erik neve. Az ügy két vádlottja jogerősen is 5-5 év börtönbüntetést kapott. A Pécsi Ítélőtábla végzése is felhívta a figyelmet arra, hogy az egész buszvásárlásnak számos aggályos pontja volt, és a közbeszerzést eleve eredménytelennek kellett volna nyilvánítani.

Fotó: Haász János

Podcast

Kampányhajrá és világpolitika a Hormuzi-szoros felszabadításától az elfuserált szerbiai bombaügyig. Leszerelt századosi vélemény a kitálaló Pálinkás százados igazáról, háborús bűncselekményekkel fenyegetőző amerikai elnök, szerbiai bomba-gate az orosz címlapokon. Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszéltük át, miben van a világ néhány nappal a választások előtt.

Forrás

Külföld

reggel 4 napindító reggeli hírösszefoglaló reggeli hírlevél hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

