Rendőrszakszervezet: A statisztikában nem látszik a létszámhiány, miközben egyre kevesebb az utcán szolgálatot teljesítő rendőr

„Az, hogy a korfa be van szűkülve, az, hogy vízfejű lett a rendőrség, pontosan azért van, mert nem engedik ki az embereket a rendszerből. Itt tartják őket egészen a nyugdíjig, 65 éves korukig vagy akár fölötte, alulról meg pattognak le az emberek” – mondta a 24.hu-nak Tüzes István, a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) elnöke.

A KRSZ-alelnök Tóth Zoltán szerint fejlett országokban általában van valamiféle kivezetés az állományból, és bár ők sem a régi kedvezményrendszert építenék vissza, a szabályokon változtatni kell. A kivezetésre szerinte azért van szükség, mert 25 évnél tovább nem lehet fenntartani azt a fizikai állapotot, amit a munka megkövetel, és nem lehet minden kiöregedett rendőrt betenni az irodába.

Tüzes szerint a probléma 2012-ben kezdődött, amikor a belügy megszüntette a szakszervezetek támogatását és a korkedvezményes nyugdíjat is. A szakszervezetis arról beszélt, hogy a rendszer beszorult, és egyre nehezebbé vált a ranglétrán való feljutás.

A szakszervezet vezetői szerint Magyarországon egy olyan, 56 ezer fős szervezett jött létre, amely felül tömött, alul pedig hézagos. Bár a rendőrségi statisztikák alapján nincs létszámhiány, Tüzes szerint ez azért van így, mert a szervezet egyszerűen megszüntette azokat a beosztásokat, amelyek üresen álltak. Eközben új osztályokat hoztak létre, ahova az idősebb, magasan képzett emberek kerültek, csakhogy ezzel a végrehajtó állományt ürítik ki.

A szakszervezet szerint egyre kevesebb az utcán szolgálatot teljesítő helyszínelő, nyomozó, vizsgáló, közlekedési rendőr és közlekedési helyszínelő. Előfordul, hogy egy kétfős helyszínlelő csapat három helyett is dolgozik, miközben rengeteg vezető dolgozik felettük, ami megnehezíti a helyszíni munkát is. A szakszervezet szerint az alsóbb szinteken magas a fluktuáció, miközben egy-egy rendőr éveken át tartó kiképzése milliókba kerül.

A hivatásos állományban is sokan élnek létbizonytalanságban, mondta a két vezetőségi tag. A legjobban keresők 400 ezer forint körül keresnek, a járőröző fiatalok a 25 év alattiaknak szóló adókedvezménnyel együtt is mindössze 300 ezer forint körüli fizetésre számíthatnak, de még a főtiszti fizetés se mindig éri el a nettó 600 ezer forintot. Sokan kénytelenek második állást is vállalni.

A szakszervezetnél problémásnak tartják a központosított rendszert is, ami a szocializmus öröksége, és ami oda vezet, hogy a rendőrök és járőrök rendszeresen olyan terepen dolgoznak, ahol nincs is helyismeretük.