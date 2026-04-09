Szabó Bence: A NAV-ot nem véletlenül hívták megszüntető gyárnak

Újabb interjút adott Szabó Bence volt százados, most a hvg.hu-nak beszélt hosszabban a volt NNI-s kibervédelmi nyomozó, aki március végén hosszú videóban beszélt a Direkt36-nak arról, hogyan avatkozott bele az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba, méghozzá egyértelműen politikai céllal. Ő mondta el azt, hogy kamu pedofilváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk. Egyikőjük, Gundalf, vagyis Hrabóczki Dániel később a 444-nek adott interjút.

Szabó Bence, aki korábban csoportvezetőként dolgozott a NAV-nál, a kérdésre, hogy előfordult-e olyan, hogy leállítottak ügyeket egy-egy telefonnal, az alábbit válaszolta.

„Ha volt is ilyen telefon, az nem nálunk csörgött. De a NAV-ot nem véletlenül hívták megszüntető gyárnak. Ennek van objektív oka is: a gazdasági bűncselekményeket nagyon nehéz bizonyítani, még nehezebb a vagyont visszaszerezni, pedig az eredményességet ez utóbbiban mérik. Ezért folyton azt érzékeltük a feletteseink részéről, hogy ha nem ordítóan egyértelmű az ügy, akkor zárjuk le mihamarabb. Az ügyészség azt kommunikálta, hogy ha nem bombabiztos valami, akkor nem viszi vádemelésre. Mondom, ez részben objektív dolog, ráadásul hatalmas az ügyteher a kollégákon. De az akarat sem volt meg, hogy végigvigyünk bizonyos ügyeket. Sokszor egyértelmű volt, hogy egyes közbeszerzéseket személyre szabottan írják ki, és másnap tíz egyforma pályázat érkezik, vagy feltételül szabják, hogy egy bizonyos cég képzését elvégezzék, ez »legális« sáp volt.”

Arról is kérdezték, mihez kezd, ha nem térhet vissza állami szolgálatba: „Már az ügy kirobbanása előtt is tervben volt, hogy esetleg nyitok egy kutyanapközit, lehetséges, hogy ez lesz az út.”