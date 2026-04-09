Szijjártó reagált a francia külügyminiszter árulózására és kiakadt Zelenszkijre

A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens Oroszországgal kapcsolatban is, a kormány azt képviseli a nyilvánosság előtt is, mint a tárgyalásokon, szemben a francia diplomáciával, amely stikában tárgyal az oroszokkal - reagált francia kollégája bírálatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.

Magyarország elárulta az Európai Unió tagországaitól elvárt közös szolidaritás elvét – mondta korábban csütörtökön Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter, miután az utóbbi hetekben egyre több cikk látott napvilágot az orosz és a magyar vezetés szívélyes hangvételű egyeztetéseiről.

De Szíjjártó felhúzta magát Zelenszkij kárpátaljai látogatásán is. Az ukrán elnök ugyanis a magyar kisebbség képviselőivel találkozott, amelyről így nyilatkozott: „Találkoztam a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is. Beszélgettünk, és számos fontos témát megvitattunk. Mindenekelőtt a következő télre való felkészülést, a vállalkozások áttelepítését, a helyi önkormányzatok szerepvállalását a költségvetés feltöltésében, a külföldön tartózkodó ukránok hazatérését, valamint a katonák és veteránok rehabilitációját.”

Ezen pedig így háborodott fel Szijjártó: „Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania, hanem sürgősen be kellene fejeznie a kényszersorozásokat, a nyílt utcai embervadászatokat és haladéktalanul vissza kellene adnia a kárpátaljai közösségtől 2015 óta elvett kisebbségi és anyanyelvhasználati jogokat.”

Abban, ahogy az ukrán elnököt kritizálja Szijjártó, semmi meglepő sincs azután, hogy szerdán újabb részletek derültek ki arról, hogy valójában milyen szívélyes, alárendelt viszonyt folytat Oroszország külügyminiszterével, Szergej Lavrovval Szijjártó Péter.