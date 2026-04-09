Trump zokon vette, hogy a NATO nem segítette őt az Irán elleni háborúban

„A NATO NEM VOLT OTT, AMIKOR SZÜKSÉGÜNK VOLT RÁ, ÉS NEM LESZ OTT, HA ÚJRA SZÜKSÉGÜNK LESZ RÁ” – nyomta le a caps lockot és gépelte be mindezt közösségi oldalára Donald Trump, amerikai elnök, miután zárt körű megbeszélést tartott a Fehér Házban a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Trump, ahogy a BBC is írja, ismét a NATO-t kritizálta, amiért nem támogatta az Egyesült Államokat az iráni háborúban. Rutte mindeközben a CNN-nek úgy jellemezte a Trumppal folytatott találkozóját, hogy az „nagyon őszinte” és „nagyon nyílt” volt, a nyilvánvaló nézeteltérések ellenére is.

A szerdai találkozó előtt Trump még azzal fenyegetőzött, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a NATO-ból, miután több tagország sem reagált a felhívására, hogy segítsenek megnyitni a Hormuzi-szorost.

A találkozó fő célja így az volt, hogy meggyőzzék Trumpot arról, hogy az ő érdeke és Amerika érdeke is, hogy az ország a NATO tagja maradjon.

A főtitkár több mint két órát töltött a Fehér Házban, de nem tudni, hogy ebből mennyi ideig tartott a Trumppal való találkozó. A beszélgetés részleteit a Fehér Ház nem hozta nyilvánosságra.